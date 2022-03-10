نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة للحصول على إنترنت مجاني للهاتف بدون شحن الباقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة جديدة للحصول على إنترنت مجاني للهاتف بدون شحن الباقة، نقدم لكم اليوم أعزائي متابعي موقع ثقفني أحدث الطريق لشحن رصيد الانترنت لديك من خلال الهاتف وبدون تجديد الباقة، حيث نكشف لكم اليوم عن تطبيقين بمتجر جوجل بلاي يمكنك استخدام كل منهما للحصول على نت مجاني. تطبيقات شرعية ليس لها علاقة بالفي بي ان أو اختراق الشبكات، كل ما عليك هم القيام بخطوات بسيطة للحصول على رصيد بدون شحن

إنترنت مجاني للهاتف بدون شحن

التطبيق الأول هو فريد من نوعه ومتعدد الاستخدامات والمزايا كما أنه عليه مراجعات ممتازة على جوجل بلاي، فهو يحتوى على خدمات عديدة وعروض للتوفير بالاضافة إلى كوبونات خصم، كما يمكنك استخدامه بدلاً من التروكولر لتحديد هوية المتصل. كما يوفر تطبيق رصيدي إمكانية تجميع نقاط وتحويلها إلى رصيد مكالمات وإنترنت مجاناً، وهو تطبيق شرعي تماماً ووصل عدد المستخدمين له إلى أكثر من نصف مليون مستخدم.

يتضمن رصيدي مزايا عديدة ويوفر خدمات رائعة لمستخدميه، فهو يوفر ميزة إجراء المكالمات مجاناً لكل الشبكات بين جميع مستخدمي التطبيق، إلى جانب حصولك بشكل دائم على أبرز عروض التوفير والخصومات، كما يمكنك استخدامه لشحن الرصيد ودفع الفواتير الشهرية أون لاين. ومع كل استخدام ومكالمات من خلال تطبيق رصيدي سوف تحصل على نقاط، وبالمثل عند سداد الفواتير سوف تحصل أيضاً على نقاط، وتستطيع تحويل تلك النقاط المضافة لرصيدك إلى رصيد انترنت ومكالمات مجاناً للهاتف.

نت مجاني بطريقة مضمونة

التطبيق الثاني للحصول على انترنت مجاني لهاتفك بكل سهولة وبطريقة شرعية هو تطبيق (اعثر على إنترنت واي فاي مجاني)، وهو يعمل بصورة مختلفة عن تطبيق رصيدي ولكنها قانونية أيضاً وبعيدة عن اختراق الشبكات المحمية، فهو لا يقوم بالتسلل إلى الشبكات الآمنة وتوليد كلمات مرور، كما أنه لا يقوم بجلب انترنت عن طريق في بي ان، ولكنه يقوم بتمكين هاتفك من الكشف عن الشبكات المجانية والمفتوحة للإتصال بالانترنت، ويرشدك إلى أفضل الأماكن التي تتيح واي فاي مجانا ويتيح لك الاتصال بها بالشكل الصحيح وبدون عقبات.