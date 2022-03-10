بخطوات بسيطة.. كيف ارجع بطارية الايفون 100 ؟

كيف ارجع بطارية الايفون 100 ؟ يبحث الكثير من الأشخاص نحو عن أفضل طريقة لإعادة بطارية الايفون الخاصة بهم إلى العمل الكامل في ضوء الأساطير العديدة التي يتحدث عنها الناس حول الحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة حيث يقوم الهاتف بتنفيذ سلسلة من العمليات المعقدة لحساب البطارية النسبة المئوية، لذلك وعبر السطور التالية سوف نجيبكم عن سؤال كيف ارجع بطارية الايفون 100؟

كيف ارجع بطارية الايفون 100

يجب على المستخدم الاهتمام باستمرار بصحة البطارية حيث أصدرت شركة آبل العديد من التحديثات التي تشير إلى حالة البطارية وهل يجب تغييرها أم لا، وهناك أيضًا بعض العادات التي تساعد على إطالة عمر البطارية بما في ذلك هذه العادات:

يجب عليك استخدام شاحن iPhone الأصلي لأن أجهزة الشحن التقليدية هي السبب الرئيسي لتقليل عمر البطارية.

يجب على المستخدم التأكد من استخدام شاحن سيارة ذي علامة تجارية مشهورة لأن معظم شواحن السيارات ستلحق الضرر بالبطارية.

حافظ على نسبة البطارية لا تقل عن 20٪.

لا تستخدم الهاتف أثناء الشحن.

يجب إغلاق جراب الهاتف في حالة ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن.

يجب إيقاف تشغيل GPS وتشغيله عند الحاجة فقط لأن ذلك يؤثر على عمر البطارية.

يوصى باستخدام اتصال لاسلكي بدلاً من بيانات الجوال المفتوحة.

اخفض الإضاءة لتوفير الطاقة.

لا ينبغي تشغيل البلوتوث إلا إذا كان قيد الاستخدام.

كيف أقوم بمعايرة بطارية الايفون

يحتاج المستخدم إلى شحن بطارية الهاتف الخلوي بالكامل ثم السماح لها بإعادة الشحن لفترة قصيرة.

تفريغ البطارية بشكل دائم بعد شحنها بالكامل ، وذلك باستخدامها بشكل طبيعي، بحيث يتم تحويل الهاتف الخلوي إلى الحد الأدنى للبطارية.

يجب وضع الهاتف جانبًا قبل 8 ساعات من عملية الشحن الجديدة حيث قد تحتوي البطارية على قدر كبير من الشحن حيث

يجب تفريغ هذا الحمل في النهاية.

يجب شحن الهاتف وتركه لمدة 8 ساعات أخرى.

قم بإيقاف تشغيل الهاتف بعد تشغيل وضع الطائرة حتى لا يستخدم الهاتف أي طاقة أثناء عملية الإغلاق.

أعد تشغيل هاتفك بالضغط على كل من زر الطاقة وزر الصفحة الرئيسية على iPhone في نفس الوقت.

موعد تغيير بطارية ايفون

يتجمد الهاتف فجأة عندما يكون مستوى البطارية 10٪ أو أعلى لأن هذه علامة على أن البطارية بحاجة إلى الاستبدال.

اشحن البطارية كل بضع ساعات إذا كان الاستهلاك منخفضًا.

يمكنك تنزيل تطبيق Battery Health الذي يمنحك نظرة عامة على سعة البطارية واستخدام الطاقة لكل تطبيق.

تعريف وضع موفر الطاقة وعلى ماذا يؤثر

يعمل موفر الطاقة على إنهاء استهلاك طاقة iPhone إذا كانت البطارية منخفضة، مما يساعد على إطالة عمر البطارية،

كما يمكن للمستخدم تنشيط وضع توفير الطاقة عن طريق إدخال الإعدادات، ثم النقر فوق تخصيص عناصر التحكم وتحديد

وضع الطاقة المنخفضة لجعل البطارية تعمل لفترة طويلة بقدر الإمكان ما الذي يؤثر على وضع توفير الطاقة في بعض وظائف الهاتف المحمول: