خطوات تثبيت جراند ثفت اوتو فايس سيتي للكمبيوتر 2022 Grand Theft Auto Vice City

لعبة جراند ثفت اوتو فايس سيتي من الألعاب المميزة بكونها ينطلق فيها اللاعب عبر عالم مفتوح، فهي من ألعاب أكشن مغامرات ويعتمد فيها اللاعب منذ إطلاقها في عام 2001 وما حدث لها من تحديثات خلال هذه الفترة بالحرية والتنقل عبر البحور والمناطق السهلة والوعرة، مع إمكانية الهروب والقفز والجري من مكان إلى أخر بسرعة هائلة، وهي لعبة ثلاثية الأبعاد وتدخل ضمن سلسة ألعاب جاتا.

جراند ثفت اوتو فايس سيتي

لعبة فايس سيتي من أوائل ألعاب الفيديو التي ظهرت من قبل والتي يمكن تثبيتها على جهاز الكمبيوتر وعلى أجهزة الهواتف المحمول، وقد تم تحديث اللعبة لأكثر من مرة منذ إطلاقها وحتى الآن كي تعمل على تكوين شعبية كبرى، وتتمتع اللعبة بالعالم الواقعي الذي يجعلها من خلال الرسومات الفعلية والتي تكون ثلاثية الأبعاد وما تتوي عليه من جرافيك عالي المستوي من اجمل ألعاب الموبايل في هذا الوقت.

تثبيت gramd theft auto vice city

يمكن تثبيت اللعبة على الهواتف الاندرويد، وعلى الأجهزة اللوحية والكمبيوتر، حيث يعتمد التحميل والتنزيل على عدد من الأمور:

تمثل متطلبات اللعبة التي يمكن تثبيتها بسهولة من خلال الدخول على تطبيقات متجر بلاي.

وكتابة اسم اللعبة من أعلي في مكان البحث حتي يتمكن الموقع من إظهار اللعبة.

مع اختيار كلمة تثبيت من أعلى.

ثم يقوم اللاعب في هذا الصدد بالضغط على هذه الكلمة والانتظار قليلا من اجل التثبيت.

جراند ثفت اوتو: فايس سيتي تحميل

من اجل تثبيت اللعبة قم في بداية الأمر بتحميل ملف apk.

ثم تنزيل ملف البيانات المسمى باسم abb ، وبعد ذلك اعمل على فك ضغط ذلك الملف.

قم الآن بعملية تحويل في مسار نظام الاندرويد الخاص بك كي يتلاءم مع اللعبة.

ابدأ بفتح اللعبة من على هاتفك كي يتم التشغيل.

تشغيل لعبة grant auto للاندرويد

تشغيل اللعبة يعد من الأعمال اللازمة من اجل استكمال التنزيل، حيث يعمل التثبيت في صدد إتاحة الفرصة للإعدادات الخاصة بهاتفك في تشغيل الجهاز الذي يمكنك أغلاقه وفتحه مرة أخرى بعد تمام التثبيت كي يتمكن من العمل بسهولة وبدون توقف أو تهنيج، ويمكنك أيضا في هذا الصدد مشاركة أصدقاءك واللعب معهم فور التشغيل.