نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للجوال ومتطلبات تحميل لعبة gta 5 للاندرويد بدون برامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، من الألعاب الأكثر شيوعاً في كل أنحاء العالم هي لعبة Grand Theft Auto 5 حيث أنها من الألعاب الأكثر مبيعاُ ناهيك عن أنها تتميز بالجرافيك الاحترافي والصورة الممتازة غير أنها تواكب العصر أيضاً بشكل كبير حيث تحرص الشركة المُصنعة للعبة ROCK STAR GAMES أن تقوم بتحديث اللعبة بشكل دوري وهو ما يعتبر من الأشياء التي تجعل جمهور اللعبة دائما في تحفز وانتظار ما هو الجديد الذي سيقدمه ذلك الإصدار وفيما يلي في تلك المقالة سنتحدث عن لعبة GTA V للاندرويد وكيفية تثبيتها بدون برامج على هاتفك المحمول فتابعونا رواد موقع ثقفني في السطور القادمة.

كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5

بالتأكيد نحن لسنا أول موقع إلكتروني يمر عليك. فغالباً قد قمت بزيارة العديد من المواقع. الرسمية منها والمضللة. كما أنها تؤكد لك بالصور أنها لعبة GTA V للاندرويد. كما أنها تخبرك أيضاً بطريقة و كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5. ولكن كل هذه المواقع بدون شك مضللة. حيث أن اعتمادهم الأول والأخير على فضولك كزائر لتحقيق الأرباح بسبب الدخول إلى الموقع. ولكن بعد تنزيل اللعبة واللعب بها تكتشف بعدها أنه تم التلاعب باللعبة القديمة حيث تمت برمجة اللعبة لكي تقوم بتحميلها فقط. ولكنه إصدار قديم منها.

ولا ننسى أن لعبة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد تحديداً هي لعبة متميزة بالتجدد الدائم حيث أنها متجددة الإصدار. كما أنها ذات إصدارات عديدة. كما أنها الشركة الأولى في تنزيل عدة إصدارات لنفس السلسلة. حيث بدأت السلسة باللعبة الشهيرة لعبة: GTA San Andreas للاندرويد وكان ذلك في عام 2013 العام الذي بدأت فيه سلسلة لألعاب الشهيرة. ولكي تعرف كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 على هاتفك الجوال يمكنك متابعتنا في الفقرات القادمة وعبر موقعنا الإلكتروني المحبب لديكم ثقفني. وهناك متطلبات يجب أن تكون في الجوال قبل تنزيل اللعبة سنتعرف عليها.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد

كما ذكرنا في الفقرة السابقة عن لعبة gta 5 للاندرويد فسنطلعكم على عدة أسرار يجب أن تكون بالهاتف لكي تعمل اللعبة على أكمل وجه :

بما أن اللعبة تمتاز بالحجم الكبير فيجب أن يكون الجوال الذي تعمل عليه مواكب لها: فيجب أن يصل حجم الذاكرة “العشوائية” للجوال بحجم 6 جيجا بايت.

تمتاز اللعبة بالجرافيك والرسوميات المميزة لذلك يجب أن: يكون نظام الاندرويد حديث حيث يمكن من خلاله معرفة كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 من خلال موقع ثقفي ثم تثبيت اللعبة. لكي يمكن تثبيت جراند ثفت أوتو 5 يجب أن يكون نظام الأندرويد حديث. يُفضل أن يكون اندرويد 11.

بيئة لعبة لعبة Grand Theft Auto V 5 تتميز بالواقعية والحداثة حيث أنها تشعرك بالتوحد مع اللعبة لذلك : تحتاج لعبة جراند ثفت أوتو 5 في الجوال أن يكو المعالج حديث حيث أنه يستحسن أن يكون ثماني النواة.

تتميز بالواقعية والحداثة حيث أنها تشعرك بالتوحد مع اللعبة لذلك : كما أن مركبات اللعبة تختلف فهي تتميز بالتحكم الأفضل فيها أحسن التقنيات الجديدة : لذلك السبب يجب أن تكون وحدة الرسوميات في الجوال عالية حيث أن هذا ما يميز لعبة GTA V الأصلية هي الرسوميات.



بالإضافة إلى أن هناك بعض المميزات الأخرى في اللعبة وهي :

لعبة gta 5 للاندرويد الجديدة من مميزاتها هي خرائط التنقل. وهي ميزة ليست موجودة بالإصدارات الفائتة.

الجديدة من مميزاتها هي خرائط التنقل. وهي ميزة ليست موجودة بالإصدارات الفائتة. بالإضافة إلى أن مركبات اللعبة مختلفة كما أنها تتميز بتحكم أحسن في القيادة وتقنيات جديدة بها.

بالإضاقة إلى ان اللعبة بسبب خرائظ التنقل فتتميز بسهولة التنقل بها.

اللعبة بها خيارين وهما اللعب الحر أو الدخول في المغامرة.

ولكي لا نطيل عليكم فإليكم طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5 في الفقرة التالية.

لعبة GTA V للاندرويد

لعبة gta 5 للاندرويد هي من ألعاب الأكشن التي تحافظ على الطابع الأصلي مع تطوير اللعبة. ومن أسباب تفضيل الجماهير لتلك اللعبة فذلك لأنها لعبة حرب عصابات. وهي محببة لكثير من رواد الألعاب. بالإصافة إلى أن تلك اللعبة لها حبكة وقصة كما أن هناك أبطال رئيسين في اللعبة.

ولكي تعرف كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 يجب في البداية أن تقوم بجعل الهاتف متصل بالواي فاي ثم :

الدخول على الانترنت وفتح متصفح جوجل كروم.

البحث عن موقع “روك ستار جيمز” وكما ذكرنا سلفاً هذا هو الموقع الرسمي للعبة.

بعد الدخول على الموقع سنجد أيقونتان واحدة للاندرويد وواحدة للايفون.

يمكنك اختيار الأندرويد إذا كنت ممن يمتلكون جوال اندرويد.

وإذا كنت مِن مَن يمتلكون جوال IOS ستختار ايفون.

ثم بعد ذلك نقوم باختيار الدفع الإلكتروني. (اللعبة يقدر ثمنها بــ35 ريال سعودي ببطاقة الإئتمان)

ثم بعد ذلك يمكنك الاستمتاع بتنزيل لعبة Grand Theft Auto V 5.

طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد لهواتف أوبو وهواوي ونوفا

يمكنك تنزيل جراند ثفت أوتو 5 في ثلاثة خطوات فقط على الهواتف التي تم ذكرها سلفاً. حيث أنا نعلم أن تلك الجوالات قد تم حجب خدمات جوجل عنها. ولكن من خلال موقعك المفضل ثقفني يمكنك معرفة كل شئ عنها.

أولاً يجب الدخول على بديل جوجل بلاي وهو آب جاليري.

من خلال آب جاليري تقوم بتنزيل متصفح جوجل كروم.

بعد ذلك تقوم بإتباع نفس الخطوات السابقة.

وهكذا لقد تعرفت في تلك المقالة على كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 ومواصفات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد وللمزيد والمزيد يمكنك التعرف على باقي مقالاتنا رواد موقع ثقفني ودمتم بخير.