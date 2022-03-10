نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة قريباً بالمتاجر ومتطلبات PES eFootball في المقال التالي
عمر شويل - جدة تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة قريباً بكافة المتاجر الرسمية المعتمدة لدي شركة KONAMI . نسخة من لعبة efootball pes 2022 Konami ستكون في موعدها المحدد سابقاً من الشركة علي موقعها الرسمي بجانب المتاجر . كما ستأتي لعبة PES 2022 موبايل الجديدة متوافقة مع كافة أجهزة هواتف أند رويد . وهواتف أيفون وهواوي وأي نوع من أجهزة الهواتف الذكية ستتميز لعبة إي فوتبول 2022 للاندرويد . بواجهة جديدة بشكل كامل غير التي كان معتاداً عليها سابقاً وتتميز . أيضاً إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة بإضافات عديدة داخل اللعبة من حيث قدرات اللاعبين والتحكم بهم وشكل الملاعب والأندية . كذلك أضيفت في لعبة eFootball PES 2022 للأندرويد مميزات خاصة بإمكانية تغيير الشكل الداخلي وأيضاً . معلومات متداولة علي أنه التعليق العربي داخل efootball pes 2022 سيكون متاحاً ومن خلال سطور مقال هذا اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل .
تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة لكافة أنواع الهواتف الذكية
كان في وقت سابق المعلومات المتداولة عن لعبة PES eFootball النسخة السابقة بأن عمليات تثبيت اللعبة . تخطي حاجز 500 مليون لاعب علي مستوي العالم وكان تثبيت efootball pes 2021 بمتطلبات معينة متوافقة مع الهواتف . كما أنه غير متوفر في وقت سابق تثبيت eFootball PES apk كذلك الحال أيضاً ما زال مستمراً . حيث لا تتيح شركة KOAMNAMI تلك الخاصية للعبة PES 2022 واكتفت بأن تكون تلك الخاصية عبر المتاجر الرسمية فقط . كما يمكنك تثبيت اللعبة عبر موقع الشركة الرسمي وكذلك المتاجر أيضاً ومن بعد ذلك تكون بيس 2022 للأندرويد بدون نت . وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات تثبيت PES eFootball .
خطوات تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة
- أذأ ما كان هاتفك أند رويد يكون تسجيل الدخول علي موقع متجر جوجل بلاي .
- كما يتم تثبيت efootball pes 2021 لهواتف أيفون عن طريق متجر أبل ستور .
- كذلك الأمر فيما يخص تثبيت لعبة PES 2022 موبايل الجديدة لهواتف هواوي من متجر آب جاليري .
- يتم الدخول علي أياً من تلك المتاجر ويتم البحث عن إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة داخل مربع البحث .
- كما أذا ما كان هناك سعر محدداً للعبة PES 2022 علي المتاجر يتم دفعه عبر بطاقة الائتمان .
- بعد ذلك يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة eFootball PES 2022 للأندرويد التي لا تأخذ أكثر من دقائق معدودة .
توفير متطلبات لعبة efootball pes 2022
بعد أن تعرفنا علي خطوات تثبيت PES eFootball علي هاتفك في سطور مقال “موقع ثقفني” السابقة . نتعرف علي متطلبات تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة كالآتي :-
- وصلت التحديثات الخاصة بلعبة efootball pes 2022 Konami إلي 4.5GB يجب توفيرها علي هاتفك .
- كما يجب توفير مساحة ذاكرة عشوائية لهواتف أند رويد لا تقل عن نفس المساحة السابقة لتشغيل إي فوتبول 2022 للاندرويد .
- لا تختلف تلك المساحات لهواتف أيفون حيث بنفس مقدار المساحتين المشار لها يتم تثبيت PES 2022 .
- كذلك بالنسبة لهواتف أند رويد يتم توفير معالج رسومي بالهاتف بتقنية رباعي النواة لتشغيل efootball pes 2021 المحدثة .
- تتطلب هواتف أند رويد نظام تشغيل لا يقل عن نظام 9 وهواتف أيفون يكون نظام التشغيل IOS .
- تلك كانت متطلبات لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة لتثبيتها علي الهواتف .
موعد نزول لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة
كان في وقت سابق يتم تداول معلومات عن نزول لعبة eFootball PES 2022 للأندرويد ولكافة الهواتف . مقرراً لها في شهر ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيل هذا الموعد لوقت لاحق وذلك بسبب . إضافة بعض التطويرات والتحديثات علي لعبة efootball pes 2022 التي وصل حجمها إلي 500MB . كما ستكون لعبة PES 2022 متاحة علي المتاجر الرسمية في شهر مارس الجاري .
تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة علي كافة أنواع الهواتف الذكية الحديثة والتي من المقرر أن تكون علي المتاجر . الرسمية كما هو متداول من معلومات في شهر مارس الجاري .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة قريباً بالمتاجر ومتطلبات PES eFootball على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.