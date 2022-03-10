نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة قريباً بالمتاجر ومتطلبات PES eFootball في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة قريباً بكافة المتاجر الرسمية المعتمدة لدي شركة KONAMI . نسخة من لعبة efootball pes 2022 Konami ستكون في موعدها المحدد سابقاً من الشركة علي موقعها الرسمي بجانب المتاجر . كما ستأتي لعبة PES 2022 موبايل الجديدة متوافقة مع كافة أجهزة هواتف أند رويد . وهواتف أيفون وهواوي وأي نوع من أجهزة الهواتف الذكية ستتميز لعبة إي فوتبول 2022 للاندرويد . بواجهة جديدة بشكل كامل غير التي كان معتاداً عليها سابقاً وتتميز . أيضاً إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة بإضافات عديدة داخل اللعبة من حيث قدرات اللاعبين والتحكم بهم وشكل الملاعب والأندية . كذلك أضيفت في لعبة eFootball PES 2022 للأندرويد مميزات خاصة بإمكانية تغيير الشكل الداخلي وأيضاً . معلومات متداولة علي أنه التعليق العربي داخل efootball pes 2022 سيكون متاحاً ومن خلال سطور مقال هذا اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل .

تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة لكافة أنواع الهواتف الذكية

كان في وقت سابق المعلومات المتداولة عن لعبة PES eFootball النسخة السابقة بأن عمليات تثبيت اللعبة . تخطي حاجز 500 مليون لاعب علي مستوي العالم وكان تثبيت efootball pes 2021 بمتطلبات معينة متوافقة مع الهواتف . كما أنه غير متوفر في وقت سابق تثبيت eFootball PES apk كذلك الحال أيضاً ما زال مستمراً . حيث لا تتيح شركة KOAMNAMI تلك الخاصية للعبة PES 2022 واكتفت بأن تكون تلك الخاصية عبر المتاجر الرسمية فقط . كما يمكنك تثبيت اللعبة عبر موقع الشركة الرسمي وكذلك المتاجر أيضاً ومن بعد ذلك تكون بيس 2022 للأندرويد بدون نت . وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات تثبيت PES eFootball .

خطوات تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة

أذأ ما كان هاتفك أند رويد يكون تسجيل الدخول علي موقع متجر جوجل بلاي .

كما يتم تثبيت efootball pes 2021 لهواتف أيفون عن طريق متجر أبل ستور .

كذلك الأمر فيما يخص تثبيت لعبة PES 2022 موبايل الجديدة لهواتف هواوي من متجر آب جاليري .

لهواتف هواوي من متجر آب جاليري . يتم الدخول علي أياً من تلك المتاجر ويتم البحث عن إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة داخل مربع البحث .

داخل مربع البحث . كما أذا ما كان هناك سعر محدداً للعبة PES 2022 علي المتاجر يتم دفعه عبر بطاقة الائتمان .

علي المتاجر يتم دفعه عبر بطاقة الائتمان . بعد ذلك يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة eFootball PES 2022 للأندرويد التي لا تأخذ أكثر من دقائق معدودة .

توفير متطلبات لعبة efootball pes 2022

بعد أن تعرفنا علي خطوات تثبيت PES eFootball علي هاتفك في سطور مقال “موقع ثقفني” السابقة . نتعرف علي متطلبات تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة كالآتي :-

وصلت التحديثات الخاصة بلعبة efootball pes 2022 Konami إلي 4.5GB يجب توفيرها علي هاتفك . كما يجب توفير مساحة ذاكرة عشوائية لهواتف أند رويد لا تقل عن نفس المساحة السابقة لتشغيل إي فوتبول 2022 للاندرويد . لا تختلف تلك المساحات لهواتف أيفون حيث بنفس مقدار المساحتين المشار لها يتم تثبيت PES 2022 . كذلك بالنسبة لهواتف أند رويد يتم توفير معالج رسومي بالهاتف بتقنية رباعي النواة لتشغيل efootball pes 2021 المحدثة . تتطلب هواتف أند رويد نظام تشغيل لا يقل عن نظام 9 وهواتف أيفون يكون نظام التشغيل IOS . تلك كانت متطلبات لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة لتثبيتها علي الهواتف .

موعد نزول لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة

كان في وقت سابق يتم تداول معلومات عن نزول لعبة eFootball PES 2022 للأندرويد ولكافة الهواتف . مقرراً لها في شهر ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيل هذا الموعد لوقت لاحق وذلك بسبب . إضافة بعض التطويرات والتحديثات علي لعبة efootball pes 2022 التي وصل حجمها إلي 500MB . كما ستكون لعبة PES 2022 متاحة علي المتاجر الرسمية في شهر مارس الجاري .

تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة علي كافة أنواع الهواتف الذكية الحديثة والتي من المقرر أن تكون علي المتاجر . الرسمية كما هو متداول من معلومات في شهر مارس الجاري .