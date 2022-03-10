ثغرات efootball pes 2022 أهم خمسة أشياء والحصول علي لاعبين PES eFootball

ثغرات efootball pes 2022 يتساءل عنها عشاق الساحرة المستديرة وكيفية فتح الثغرات للحصول علي . اللاعبين الذهبيين لعبة efootball pes 2022 Konami تلك اللعبة بإصدارها الجديد المنتظر . منذ مدة كما أيضاً متداول معلومات عن PES eFootball بإضافات خمسة أشياء جديدة داخل اللعبة . وذلك بعد أن تم تطوير وتحديث النسخة السابقة efootball pes 2021 لتكون بشكلها الجديد . كذلك بجانب تلك الأشياء الخمسة داخل PES 2022 تأتي النسخة الجديدة المنتظرة . برسوميات عالية الجودة مع تغيير أسلوب اللعب داخل إي فوتبول 2022 . ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” نتعرف علي التفاصيل .

ثغرات efootball pes 2022 وأهم خمسة أشياء داخل إي فوتبول بيس

تحتوي إي فوتبول بيس 2022 موبايل علي خمسة أشياء داخل اللعبة نتعرف عليها كما يلي :-

رسوميات جديدة في نسخة إي فوتبول بيس 2022 تجعل رؤية اللعبة بتقنية ثلاثية الأبعاد مما تجعلها واقعية . كما تم بناء أسلوب لعب جديد مبني من الصفر علي غير المعتاد في نسخة efootball pes 2021 السابقة . وستكون العرضيات هي الأسلوب الخاص بالتسديد بطريقة OP . كذلك بجانب سيكون داخل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد أسلوب دعم اللعب المشترك بين كافة المنصات . كما ستحتوي إي فوتبول 2022 للاندرويد علي طور 11 ضد 11 وربما ستكون هناك سلسلة جديدة من اللاعبين . وفيما يخص طور 11 ضد 11 سيمنح اللاعب إمكانية صنع النادي وتخصيص الشعار له كذلك الملعب أيضاً واختيار الاسم له . ربما سيتاح سلسلة جديدة من لعبة PES 2022 ستكون علي المتاجر بشكل سنوي أو ربما سيتم الاكتفاء بتحديث اللعبة . من علي المتاجر الرسمية سيكون لها باتش تحديث أو سيكون بدلاً منه DLC . وسيكون حجم الباتش صغير .

كيف يتم الحصول علي اللاعبين الذهبيين عبر ثغرات efootball pes 2022

بعد أن تعرفنا علي خمسة أشياء ربما ستكون في لعبة efootball pes 2022 Konami الجديدة . عبر سطور مقال “موقع ثقفني” السابقة يمكنك الحصول علي اللاعبين الذهبيين في PES eFootball . ذلك عن طريق تطبيق TP ICON MOMENT بعد أن يتم تثبيت التطبيق علي هاتفك . لكي ما يتم الحصول علي ثغرات اللاعبين كما عبر ذلك التطبيق لثغرات efootball pes 2021 . يمكنك تعديل سيرفر أي فوتبول بيس وذلك بعد أن يتم إنشاء عضوية علي التطبيق بالبيانات المطلوبة . وخلال السطور القادمة سنتعرف علي مميزات ذلك التطبيق .

إي فوتبول 2022 للاندرويد ومميزات تطبيق TP ICON MOMENT

يمكنك من خلال التطبيق تحسين أداء اللاعبين و إحصائياتهم عبر ربطهم بالفريق بقائمة MY CLUB .

كما سيتم من خلال التطبيق تقديم لاعبين جدد لاستخدامهم في PES 2022 في مباريات DAY .

في مباريات DAY . كذلك يتميز التطبيق تحديث طرق اللعب وكافة أساليبه داخل لعبة efootball pes 2021 المحدثة .

المحدثة . كما يمنحك التطبيق عدد محدد من كوينز PES 2022 عن طريق أيقونة اللاعبين في التطبيق .

عن طريق أيقونة اللاعبين في التطبيق . سيكون داخل التطبيق تحديد تاريخ كل مباراة التي تعتمد علي كل لاعب داخل اللعبة .

كيف يتم تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد

من خلال هاتفك يتم تسجيل الدخول علي المتجر الرسمي الخاص بنوع هاتفك . في حالة أن لعبة PES eFootball بالفعل علي هاتفك يتم تحديثها فقط عبر مربع التحديث . كما في حالة الرغبة في تثبيت لعبة إي فوتبول بيس ذلك عن طريق الضغط علي زر تثبيت . بعد أن تنتهي خطوة تثبيت اللعبة تكون بيس 2022 للأندرويد بدون نت ولا تحتاج إلي أنترنت سوي في حالة التحديث فقط .

ثغرات efootball pes 2022 التي يتم فتحها للحصول علي اللاعبين الذهبيين داخل إي فوتبول بيس الجديدة . للتمتع باللعب بلاعبين أقوياء يمكنك الحصول عليهم عبر التطبيق المشار له داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .