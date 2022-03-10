نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثغرات efootball pes 2022 أهم خمسة أشياء والحصول علي لاعبين PES eFootball في المقال التالي
ثغرات efootball pes 2022 يتساءل عنها عشاق الساحرة المستديرة وكيفية فتح الثغرات للحصول علي . اللاعبين الذهبيين لعبة efootball pes 2022 Konami تلك اللعبة بإصدارها الجديد المنتظر . منذ مدة كما أيضاً متداول معلومات عن PES eFootball بإضافات خمسة أشياء جديدة داخل اللعبة . وذلك بعد أن تم تطوير وتحديث النسخة السابقة efootball pes 2021 لتكون بشكلها الجديد . كذلك بجانب تلك الأشياء الخمسة داخل PES 2022 تأتي النسخة الجديدة المنتظرة . برسوميات عالية الجودة مع تغيير أسلوب اللعب داخل إي فوتبول 2022 . ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” نتعرف علي التفاصيل .
ثغرات efootball pes 2022 وأهم خمسة أشياء داخل إي فوتبول بيس
تحتوي إي فوتبول بيس 2022 موبايل علي خمسة أشياء داخل اللعبة نتعرف عليها كما يلي :-
- رسوميات جديدة في نسخة إي فوتبول بيس 2022 تجعل رؤية اللعبة بتقنية ثلاثية الأبعاد مما تجعلها واقعية .
- كما تم بناء أسلوب لعب جديد مبني من الصفر علي غير المعتاد في نسخة efootball pes 2021 السابقة . وستكون العرضيات هي الأسلوب الخاص بالتسديد بطريقة OP .
- كذلك بجانب سيكون داخل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد أسلوب دعم اللعب المشترك بين كافة المنصات .
- كما ستحتوي إي فوتبول 2022 للاندرويد علي طور 11 ضد 11 وربما ستكون هناك سلسلة جديدة من اللاعبين . وفيما يخص طور 11 ضد 11 سيمنح اللاعب إمكانية صنع النادي وتخصيص الشعار له كذلك الملعب أيضاً واختيار الاسم له .
- ربما سيتاح سلسلة جديدة من لعبة PES 2022 ستكون علي المتاجر بشكل سنوي أو ربما سيتم الاكتفاء بتحديث اللعبة . من علي المتاجر الرسمية سيكون لها باتش تحديث أو سيكون بدلاً منه DLC . وسيكون حجم الباتش صغير .
كيف يتم الحصول علي اللاعبين الذهبيين عبر ثغرات efootball pes 2022
بعد أن تعرفنا علي خمسة أشياء ربما ستكون في لعبة efootball pes 2022 Konami الجديدة . عبر سطور مقال “موقع ثقفني” السابقة يمكنك الحصول علي اللاعبين الذهبيين في PES eFootball . ذلك عن طريق تطبيق TP ICON MOMENT بعد أن يتم تثبيت التطبيق علي هاتفك . لكي ما يتم الحصول علي ثغرات اللاعبين كما عبر ذلك التطبيق لثغرات efootball pes 2021 . يمكنك تعديل سيرفر أي فوتبول بيس وذلك بعد أن يتم إنشاء عضوية علي التطبيق بالبيانات المطلوبة . وخلال السطور القادمة سنتعرف علي مميزات ذلك التطبيق .
إي فوتبول 2022 للاندرويد ومميزات تطبيق TP ICON MOMENT
- يمكنك من خلال التطبيق تحسين أداء اللاعبين و إحصائياتهم عبر ربطهم بالفريق بقائمة MY CLUB .
- كما سيتم من خلال التطبيق تقديم لاعبين جدد لاستخدامهم في PES 2022 في مباريات DAY .
- كذلك يتميز التطبيق تحديث طرق اللعب وكافة أساليبه داخل لعبة efootball pes 2021 المحدثة .
- كما يمنحك التطبيق عدد محدد من كوينز PES 2022 عن طريق أيقونة اللاعبين في التطبيق .
- سيكون داخل التطبيق تحديد تاريخ كل مباراة التي تعتمد علي كل لاعب داخل اللعبة .
كيف يتم تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد
- من خلال هاتفك يتم تسجيل الدخول علي المتجر الرسمي الخاص بنوع هاتفك .
- في حالة أن لعبة PES eFootball بالفعل علي هاتفك يتم تحديثها فقط عبر مربع التحديث .
- كما في حالة الرغبة في تثبيت لعبة إي فوتبول بيس ذلك عن طريق الضغط علي زر تثبيت .
- بعد أن تنتهي خطوة تثبيت اللعبة تكون بيس 2022 للأندرويد بدون نت ولا تحتاج إلي أنترنت سوي في حالة التحديث فقط .
ثغرات efootball pes 2022 التي يتم فتحها للحصول علي اللاعبين الذهبيين داخل إي فوتبول بيس الجديدة . للتمتع باللعب بلاعبين أقوياء يمكنك الحصول عليهم عبر التطبيق المشار له داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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