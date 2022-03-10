نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا تثبيت بيس 2022 موبايل في الموعد الذي أطلقته KONAMI ومتطلبات PES 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت بيس 2022 موبايل ، هنا فقط من خلال موقعكم المفضل دائما (ثقفني). والذي دائما ينشر أخبار سارة لمتابعيه سوف ننشر لكم موعد نزول بيس 2022 موبايل. وذلك من خلال الفقرات التي سنعرضها لكم حيث تفصلنا عدة أيام قليلة على الحدث المنتظر والمشوق للجماهير العريضة في أنحاء العالم عن الإعلان الرسمي. ويبحث محبي اللعبة عن لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد والايفون بشكل كبير نظرا لشعبية اللعبة كما وصل عدد تحميلات النسخة الحالية إلى 500 مليون وأكثر. ومن خلال الفقرات التالية سوف نتعرف بالتفصيل على كيفية التحميل الرسمية . وكذلك الموعد الرسمي من كونامي وكذلك متطلبات تشغيل اللعبة بدون مشاكل على الهواتف.

تثبيت بيس 2022 موبايل للاندرويد

لا يمكن الحصول على eFootball PES apk من خلال الموقع الرسمي KONAMI. ولكن يمكن الحصول عليها من خلال جوجل بلاي مثل الإصدار الحالي 2021. ويمكن الحصول على إي فوتبول بيس 2022 موبايل من خلال الخطوات القليلة الأتية.

الاتصال بالأنترنت أهم أمر لتنزيل اللعبة ويجب الاتصال به.

كما يجب الدخول على متجر جوجل والبحث عن PES 2022 موبايل .

. إذا تم تجرب الأمر الآن سوف يتم ظهور نسخة 2021. وفي حالة نزول التحديث الجديد سيتم ظهور الإصدار الجديد. ويجب النقر عليه ثم الضغط على تثبيت. أو في حالة نزول لعبة 2021 مسبقا يتم ظهور زر التحديث ويجب النقر عليه أيضا.

ثم ننتظر بضع دقائق حتى نجاح عملية تنزيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد.

موعد نزول بيس 2022 موبايل للاندرويد

كونامي تقوم دائما بتنزيل إصدارتها الجديدة السنوية في أكتوبر من كل عام. وكانت تنوي تثبيت بيس 2022 موبايل في أكتوبر الماضي 2021. ولكن بسبب عدم تطويرها بشكل كامل قامت كونامي بتأجيل النزول إلى نوفمبر 2021 الماضي. ولكن الأمور كان ليست على ما يرام حتى قامت كونامي. بتأجيل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد والايفون مرة أخرى. واكتفت فقط بتحديث حجمه 500 ميجا بايت للإصدار الحالي وبه عدة هدايا مقابل تأجيل نزول اللعبة. كما أطلقت كونامي رسالة عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت تفيد بأن سيتم إصدار إي فوتبول بيس 2022 موبايل في الربيع المقبل. والذي سيبدأ بعد أيام قليلة مما يعني أن اللعبة ستكون على المنصات الرسمية ويمكن الحصول على PES 2022 موبايل بسهولة.

متطلبات eFootball PES apk 2022

لا تشترط كونامي متطلبات وشروط صعبة ليمكن المستخدم اللعب بشكل مريح. ومن المتوقع أن متطلبات تثبيت بيس 2022 موبايل. ستكون بنفس متطلبات الإصدار الحالي 2021 وهي الشروط التالية.

PES 2022 موبايل تشترط وجود مساحة خالية في الهاتف لا تقل عن 4.5 جيجا.

تشترط وجود مساحة خالية في الهاتف لا تقل عن 4.5 جيجا. ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا رام أو أقل من ذلك ولكن يفضل 4 جيجا أو أكثر.

معالج متوسط رباعي النواة.

اندرويد 9 وما فوق.

وهنا قد وصلنا لنهاية كيفية تثبيت بيس 2022 موبايل وموعد نزولها رسميا. كما تعرفنا سويا أيضا على متطلبات تشغيل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد. نتمنى لكم الدخول في عالم المنافسة والفوز بها. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.