مستخدمي snapchat يبحثون عن طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني لاستعادة تشغيل الحساب الخاص بكل مستخدم مرة اخري بكل سهولة ويسر، حيث يتميز هذا التطبيق بتقديم العديد من الخدمات الاجتماعية المتطورة في تصوير مقاطع الفيديو والتقاط الصور للمستخدمين حول العالم، لهذا استحواذ هذا البرنامج علي أعجاب الكثير من بين الأجيال الشابة سواء كانوا شباب أو فتيات في العديد من الدول العربية، ولكن يتفاجئ البعض بأغلاق حساباتهم بشكل مفاجئ لهذا سوف نرفق لكم رابط فتح قفل سناب شات اسفل هذه التدوينة لكي يتمكن الجميع من استعادة الحسابات بطريقة بسيطة وميسرة فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي الطريقة المعتمدة والصحيحة.

طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني

نستعرض معاكم متابعي موقع ثقفني الاخباري طريقة استعادة حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني بالخطوات التفصيلية اللازمة لاستعادة الحساب الخاص بك عن طريق اتباع النقاط التالية والتي من خلالها يمكن تشغيل سناب شات على اللاب توب أو الحاسوب الخاص بك.

الدخول علي رابط موقع الدعم الفني سناب شات بواسطة استخدام المتصفح الخاص بك.

قم باختبار لا يمكنني الدخول إلى حسابي.

من ثم النقر علي دائرة حسابي مُغلق من ثم.

هنا يستوجب عليك تعبئة الحقول الفارغة بالمعلومات المطلوبة كما هو موضح أداناه.

بعدها سوف يتم تحويلك إلى صفحة log in snapchat.

قم بكتابة اسم المستخدم أو البريد الالكتروني الخاص بك بصورة صحيحة.

كتابة كلمة المرور في الخانة التي تليها من ثم.

قم بتخطي صفحة أنا لست برنامج روبوت.

الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.

إذا تم قفل حسابك مؤقتًا عن طريق اختيار “إلغاء القفل”.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة الويب الرئيسية للتطبيق.

وفي الختام حتي تتمكن من حماية حسابك من القفل يستوجب عليك عدم إرسال العديد من طلبات الصداقة إلى الأشخاص المجهولين في فترة زمنية قصيرة جدا لهذا يجب عليك متابعة سلوكيات استخدام حسابك بحظر وذالك حتي لا تتعرض لأي مخالفة تؤدي إلى أغلاق حسابك.