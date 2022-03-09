نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن فري فاير مجاناً بالID بطريقة شرعية حتي 20 ألف جوهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن فري فاير بالمال الحقيقي لشراء جواهر اللعبة أصبح أساسياً من أجل التقدم في اللعبة. بواسطة الجواهر يمكنك شراء الأسلحة والمركبات والمعدات للعب أسهل وأكثر متعة. لعبة فري فاير أو غارينا فري فاير هي إحدى الألعاب القتالية الجماعية. ظهرت اللعبة في عام 2017 وانتشرت بين المراهقين والشباب لتحصد لقب اللعبة الأكثر شعبية لعام 2019 طبقاً لاحصائيات متجر الألعاب غوغل بلاي ستور. في عام 2021 صدرت للدول العربية النسخة المعدلة من اللعبة فري فاير ماكس، وهي مخصصة للجوالات ذات الإمكانيات المرتفعة للاستمتاع بالغرافيكس العالي والدقة الممتازة للرسوم. مع زيادة عدد اللاعبين وتعقد اللعبة وارتفاع مستوياتها أصبح شحن فري فاير بالجواهر عن طريق المال الحقيقي ضرورة من أجل تحقيق أهداف اللعبة. في هذا المقال نستعرض أهم طرق شحن اللعبة ولكن أولاً لنعرف المزيد عن طبيعة لعبة فري فاير.

شرح لعبة فري فاير:

تتشابه لعبة فري فاير مع لعبة ببجي إلى حدٍ كبير، فكلتاهما لعبة قتالية جماعية تعمل عن طريق الاتصال بالانترنت. وكما تحتاج لعبة ببجي إلى شحن شدات ببجي للتقدم في مستويات اللعبة تحتاج لعبة فري فاير إلى الجواهر للغاية ذاتها.

تبدأ لعبة فري فاير بعدد 50 لاعب يتم إلقائهم من مظلة في أماكن متفرقة من خريطة جزيرة اللعبة؛ لتبدأ رحلة تجميع الموارد والعناصر والبحث عن الأسلحة والاختباء أو القتال مع اللاعبين الآخرين من أجل البقاء على قيد الحياة. هدف اللعبة هو البقاء حياً كآخر شخص على الجزيرة، ويعني ذلك الفوز في اللعبة.

تتقلص المساحة الآمنة المتاحة للعب داخل الجزيرة بمرور الوقت وذلك لتوجيه اللاعبين إلى بعضهم البعض وفرض المواجهات.

ما الذي يمكن تحقيقه بعد شحن فري فاير بالمال؟

شحن لعبة فري فاير بالمال الحقيقي يمنحك عدداً من الجواهر داخل اللعبة، وهذه الجواهر هي العملة التي يتم التعامل بها داخل اللعبة. بواسطة الجواهر يمكنك شراء ما يلي:

الأسلحة المتوسطة والكبيرة على اختلاف أنواعها.

المعدات الطبية و الأدوية.

المركبات والسيارات .

القنابل اليدوية.

تغيير الشخصيات.

تنفيذ المهمات المطلوبة بشكل أسهل وأسرع.

الحصول على الأفضلية في المواجهات.

الوصول إلى السيف زون بسهولة أكثر .

زيادة فرص الفوز باللعبة.

طرق شحن فري فاير:

طريقة التبادل:

في هذه الطريقة يمكنك تبادل الجواهر مع أصدقائك بشكل مجاني. كل ما عليك فعله هو ادخال رقم الهوية أو الآي دي الخاص باللاعب وأرسل واستقبل الجواهر بشكل مجاني وشرعي بنسبة 100%.

الشحن عن طريق التطبيقات:

يوجد العديد من التطبيقات على متجر غوغل والتي تتيح تجميع الجواهر والحصول عليها مجاناً مقابل بعض المهام البسيطة مثل مشاهدة الإعلانات أو ملء الاستطلاعات. من أكثر التطبيقات شهرة والتي نجح الكثير من اللاعبين في استخدامها لشحن فري فاير والحصول على الجواهر هو تطبيق Watch and Win. حمل التطبيق واحصل على الجواهر المجانية.

الشحن عن طريق الموقع الرسمي:

هذه الطريقة هي الأكثر أماناً ولكنها ليست مجانية. للحصول على الجواهر من الموقع الرسمي اتبع الخطوات الآتية: