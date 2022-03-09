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عمر شويل - جدة طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت على الأجهزة في 5 دقائق - ثقفني
طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت لعبة ماين كرافت من أفضل الألعاب الإلكترونية الموجودة حالياً، كما أنها ليست من الألعاب الحديثة حيث تم إصدار أول نسخة من هذه اللعبة في سنة 2009، وتصنف لعبة ماين كرافت أنها من ألعاب القتال المميزة والتي من الممكن أن يتم تحميلها على أجهزة الكمبيوتر المختلفة والهواتف المحمولة أيضاً.
طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت على الأجهزة
- في البداية كانت لعبة ماين كرافت من الألعاب السهلة التي يتم تحميلها بسهولة وتشغيلها، ولكن بعد أن تم بيع هذه اللعبة لسوفت وير أصبح هناك العديد من الخطوات التي يجب القيام لكي يتم فتح اللعبة وتشغيلها.
- سواء كان المستخدم يرغب في تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول فإنه يجب أن يتم البحث عن طرق تحميل اللعبة عبر محرك البحث.
- وفي هذه الخطوة يقوم المستخدم بالموافقة على بنود وخصائص اللعبة التي يقوم الموقع بعرضها لكي تبدأ عملية التحميل، سيتم تحميل الملف الخاص باللعبة ومن خلاله سيتم تحميل النسخة التي يرغب تحميلها.
- يجب أن يقوم المستخدم بإنشاء حساب على اللعبة لكي تبدأ عملية التحميل ويتم ذلك من خلال كتابة اسم المستخدم ثم كتابة رقم المرور الذي يرغب في استخدامه كل مرة.
خطوات تشغيل لعبة ماين كرافت على هواتف الأندرويد والأيفون
لعبة ماين كرافت لعبة مجانية من الممكن أن يتم تحميلها على كل الهواتف المحمول باختلاف الأنظمة، ويتم ذلك من خال إتباع الخطوات التالية:
- يقوم المستخدم بكتابة اسم اللعبة في متجر التطبيقات جوجل بلاي لهواتف الأندرويد وأبل ستور لهواتف الأندرويد، ويقوم المستخدم بالموافقة على الشروط التي يعرضها المتجر لكي تبدأ عملية الحصول علي ماين كرافت.
- يجب أن يتم تحميل اللعبة على هاتف ذو مساحة تخزين كبيرة وذلك لأن عملية التحميل تتم على خطوتين الأولى تحميل الملف الخاص باللعبة ثم يتم تحميل اللعبة.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني لمايكروسوفت أوفيس وأيضاً كلمة المرور الذي يرغب في إدخالها.
- يتم تسجيل الدخول على اللعبة مرة واحدة فقط، بعد ذلك يكون متاح أن يقوم اللاعب بتشغيل اللعبة والبدء في اللعب مباشرةً.