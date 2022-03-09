نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف ريلمي v25 مفاجأة الهاتف العملاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف ريلمي v25، الذي أعلنت عنه شركة Realme ليدخل دائرة منافسة هواتف الاندرويد لدعم نظام تشغيل اندرويد ١٢ ذات فئة سعرية مناسبة مع جميع الأعمار السنية والطبقات الاجتماعية بمواصفاته العصرية ذاكرة داخلية ٢٥٦ جيجا بايت، بطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير ومن خلال هذا المقال يتم الحصول علي كافة المعلومات الأزمة عن تلك الجوال من مميزات وعيوب وأسعار ومواصفات.

مواصفات موبايل ريلمي v25

البطارية:



1. سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير غير قابلة للإزالة نوع ليثيوم بوليمر.

2. الجوال يدعم الشحن السريع بقوة ٣٣ واط.

الكاميرا:

1. الكاميرا السيلفي أحادية الالتقاط بدقة تصوير ١٦ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.1، التقاط الفيديو بجودة ١٠٨٠ بكسل.

2. الكاميرا الخلفية ثلاثية التصوير الكاميرا الرئيسية بها دقة ٦٤ ميجا بكسل بعدسة f/1.8

الثانية بدقة ٢ ميجا بكسل مكرو ذو عدسة f/2.4.

3. الثالثة دقة الكاميرا ٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.4.

4. يدعم الفلاش ليد، دقة خاصية تصوير الفيديو ١٠٨٠ بكسل.

الشبكات:

1. يدعم شبكات الاتصال 2G,3G,4G,5G.

2. عدد الشرائح يدعم شريحتين نانو sim في وضع الاستعداد.

جسم الجوال:

1. الألوان ازرق، اسود، فضي.

2. الجوال مصنوع من البلاستيك.

3. البصمة علي الشاشة بالأصابع.

4. وزن الجوال ١٩٥ جرام.

5. أبعاد الهاتف: 164.3 × 75.6 × 8.5 ملم.

الشاشة:

1. مقاس ٦.٦ بوصة.

2. نوع IPS LCD.

3. معدل التحديث ١٢٠ هرتز.

المعالج:

1. النوع Qualcomm Snapdragon 695.

2. ثماني النواة.

الاتصال:

1. بلوتوث أصدار ٥.٢.

2. وأي فاي للنت الهوائي.

3. تقنية NFC.

4. تحديد الموقع GPS.

5. مدخل USB.

الصوت:

1. مكبرات صوت.

2. منفذ للسماعات.

الذاكرة:

1. الذاكرة العشوائية رامات ١٢ جيجا بايت.

2. الذاكرة الداخلية ٢٥٦ جيجا بايت.

نظام التشغيل: اندرويد ١٢.

مميزات جوال ريلمي v25

السعر مناسب للجوال في متناول الجميع.



يدعم الشحن السريع للبطارية.

يحتوي علي منفذ للسماعات.

الشاشة كبيرة مقاس ٦.٦ انش.

يدعم اندرويد ١٢ نظام التشغيل.

الرامات ١٢ جيجا بايت ذاكرة عشوائية.

المعالج ثماني النواة مع معالج الرسومات Adreno 619.

عيوب موبايل ريلمي v25

يدعم كارت الميموري ولكن ليس له مدخل مخصص يتم بفقد مدخل لشريحة sim.

الكاميرا الأمامية لا تدعم الفلاش.

الهاتف مصنوع من البلاستيك.

الكاميرا الخلفية لا تدعم خاصية تسجيل الفيديو بدقة 4k.

الجوال لا يدعم راديو FM.

سعر جوال ريلمي v25