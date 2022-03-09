نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد أسبوع جديد أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد الأسبوع الجديد ويبدأ غداً الخميس ومن خلاله يتم الحصول علي . أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة وكما هو معروفاً لكل عاشقي الساحرة المستديرة . بأن لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة يتم بداخلها التحديث الأسبوعي لكي ما يتم تحديد ما هي الفرق . التي ستكون في أحداث الأسبوع الجديد حيث كان في الأسبوع الماضي بكجات فرق أوروبية محددة والتي يتم تغييرها هذا الأسبوع . والتي يتم الحصول عليها من أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة مجاناً . ومن خلال مقال اليوم في “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد من التفاصيل المتعلقة بأحداث الأسبوع في لعبة بيس موبايل 2021 المحدثة .
أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد للأسبوع الجديد
سيتم تحديد أيقونة أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة مجاناً لهذا الأسبوع والذي سيتم فيه تحديد فريقين . كما هو معتاد في كل أسبوع جديد في لعبة PES 2022 الجديدة كذلك بجانب أن هناك . معلومات متداولة عن أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد بكج الفريق المتألق مانشستر يونايتد كما من المتوقع . أن يكون في بكج PES eFootball لهذا الأسبوع فريق أرسنال الأوروبي المتألق ومن خلال . بكجات تلك الفرق سيكون هناك مباراة واحدة من خلالها يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة مجاناً . والتي يتبع فيها كما هو معتاد من خلال القائمتين المذكورين سابقاً الخاصين بالفرق التي ستطرح .
لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة وما سيتم في قائمة BOX DRAW
تأتي أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد للأسبوع الجديد من لعبة efootball pes 2021 . عبر قائمة البكجات BOX DRAW كما هو معتاداً داخلها تخصيص بعض اللاعبين المحددين . كذلك ستتضمن الأيقونة لاعبين جدد من النوادي المشار لها سابقاً كما أنه ستكون عبر قائمة LEGEND والتي بشكل دائم تحتوي علي لاعبين أقوياء . كذلك من المتعارف عليه بأن الحصول علي BOX DRAW LEGEND يتم بتسجيل دخولك في . لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة وتحديد قائمة اللاعبين المحددين وتقوم بشراءهم . ذلك عن طريق العملات التي يتم الحصول عليها وهي عملات GP أو عبر كمية الكوينز التي حصلت عليها . في PES eFootball وذلك علي عكس ما يحدث في أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة . كما هو متعارف عليه والذي يتم الحصول عليه بعدد الكوينز فقط ويتم فتحه لمرة واحدة بعدد 100 كوينز للمرة الواحدة .
كيف يتم تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة
- بعد التحديث الأخير وعند فتح لعبة بيس موبايل 2021 المحدثة سيتم إرسال رسالة تحتوي علي كلمة خطأ .
- كما يجب عليك بعد استقبال تلك الرسالة بالضغط كلمة OK ليتم تحويلك علي متجر هاتفك لتحديث بيس موبايل 2021 المحدثة
- كذلك بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي كلمة تحديث efootball pes 2021 وهو تحديث بحجم 300MB .
- بعد الخطوة السابقة يكون أكتمال عملية تحديث PES 2022 في دقائق معدودة .
- كما أن هناك رسائل تحتوي علي تحديثات بحجم 6MG وأخري بحجم 400MB يجب أن يتم الموافقة عليهم .
- كذلك بعد انتهاء الخطوات السابقة وفتح لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة ستحصل علي هدايا تقدمها . شركة KONAMI لكل عشاق الساحرة المستديرة .
أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد التي يتم تغييرها في كل أسبوع جديد وتحتوي علي تغيير فرق . PES eFootball ويكون مصاحباً لها لعب مباراة واحدة والفوز بها والتي من خلالها يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة مجاناً .