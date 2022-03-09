نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد أسبوع جديد أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد الأسبوع الجديد ويبدأ غداً الخميس ومن خلاله يتم الحصول علي . أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة وكما هو معروفاً لكل عاشقي الساحرة المستديرة . بأن لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة يتم بداخلها التحديث الأسبوعي لكي ما يتم تحديد ما هي الفرق . التي ستكون في أحداث الأسبوع الجديد حيث كان في الأسبوع الماضي بكجات فرق أوروبية محددة والتي يتم تغييرها هذا الأسبوع . والتي يتم الحصول عليها من أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة مجاناً . ومن خلال مقال اليوم في “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد من التفاصيل المتعلقة بأحداث الأسبوع في لعبة بيس موبايل 2021 المحدثة .

أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد للأسبوع الجديد

سيتم تحديد أيقونة أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة مجاناً لهذا الأسبوع والذي سيتم فيه تحديد فريقين . كما هو معتاد في كل أسبوع جديد في لعبة PES 2022 الجديدة كذلك بجانب أن هناك . معلومات متداولة عن أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد بكج الفريق المتألق مانشستر يونايتد كما من المتوقع . أن يكون في بكج PES eFootball لهذا الأسبوع فريق أرسنال الأوروبي المتألق ومن خلال . بكجات تلك الفرق سيكون هناك مباراة واحدة من خلالها يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة مجاناً . والتي يتبع فيها كما هو معتاد من خلال القائمتين المذكورين سابقاً الخاصين بالفرق التي ستطرح .

لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة وما سيتم في قائمة BOX DRAW

تأتي أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد للأسبوع الجديد من لعبة efootball pes 2021 . عبر قائمة البكجات BOX DRAW كما هو معتاداً داخلها تخصيص بعض اللاعبين المحددين . كذلك ستتضمن الأيقونة لاعبين جدد من النوادي المشار لها سابقاً كما أنه ستكون عبر قائمة LEGEND والتي بشكل دائم تحتوي علي لاعبين أقوياء . كذلك من المتعارف عليه بأن الحصول علي BOX DRAW LEGEND يتم بتسجيل دخولك في . لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة وتحديد قائمة اللاعبين المحددين وتقوم بشراءهم . ذلك عن طريق العملات التي يتم الحصول عليها وهي عملات GP أو عبر كمية الكوينز التي حصلت عليها . في PES eFootball وذلك علي عكس ما يحدث في أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة . كما هو متعارف عليه والذي يتم الحصول عليه بعدد الكوينز فقط ويتم فتحه لمرة واحدة بعدد 100 كوينز للمرة الواحدة .

كيف يتم تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة

بعد التحديث الأخير وعند فتح لعبة بيس موبايل 2021 المحدثة سيتم إرسال رسالة تحتوي علي كلمة خطأ . كما يجب عليك بعد استقبال تلك الرسالة بالضغط كلمة OK ليتم تحويلك علي متجر هاتفك لتحديث بيس موبايل 2021 المحدثة كذلك بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي كلمة تحديث efootball pes 2021 وهو تحديث بحجم 300MB . بعد الخطوة السابقة يكون أكتمال عملية تحديث PES 2022 في دقائق معدودة . كما أن هناك رسائل تحتوي علي تحديثات بحجم 6MG وأخري بحجم 400MB يجب أن يتم الموافقة عليهم . كذلك بعد انتهاء الخطوات السابقة وفتح لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة ستحصل علي هدايا تقدمها . شركة KONAMI لكل عشاق الساحرة المستديرة .

أحداث إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد التي يتم تغييرها في كل أسبوع جديد وتحتوي علي تغيير فرق . PES eFootball ويكون مصاحباً لها لعب مباراة واحدة والفوز بها والتي من خلالها يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة مجاناً .