أسهل موقع لشحن جواهر فري فاير FREE FIRE لكافة أجهزة الأندرويد والكمبيوتر بتحديث 2022

طريقة شحن جواهر فرى فاير عبر الموقع الرسمي، تعد جواهر فرى فاير من الأشياء الهامة داخل لعبة Free Fire التي يحتاج لها كل لاعب ولا يمكن الاستغناء عنها، ويعد الحصول عليها من الأشياء الأكثر صعوبة حيث تحتاج منك القيام بالعديد من المهام والتقدم فى جميع المباريات لربح الجواهر وشراء الأدوات المختلفة المتاحة بالمتجر مثل الذخائر والأسلحة وملابس الشخصيات وغيرها، ورغم ذلك لن تحصل على العدد الكافي من الجواهر الذي يمكنك من خوض المستويات المتقدمة باللعبة والبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة، لذلك يحتاج الكثير من اللاعبين إلى شحن جواهر فرى فاير للحصول على المزيد منها، ولكى لا تحتار بين طرق شحن جواهر فرى فاير ولا تقع فى فخ السرقة والنصب من بعض المواقع نقدم لكم طريقة شحن جواهر فرى فاير عبر الموقع الرسمي بكل سهولة وبدون خبرة.

طريقة شحن جواهر فرى فاير عبر الموقع الرسمي عن طريق ID

الدخول إلى موقع Shop2game، أو موقع غارينا فري فاير.

قم بتحديد الدولة التي تنتمى إليها من الخيار المتواجد بالأعلى.

اضغط على خيار لعبة فري فاير.

ثم يطلب منك تحديد طريقة تسجيل الدخول، فاضغط على خيار معرف اللاعب.

قم بتسجيل الدخول بمعرف اللاعب عن طريق كتابة ID الخاص بك فى الخانة الخاصة به.

ضع علامة صح على مربع خيار “أنا لست روبوت” ثم اضغط تسجيل دخول.

تظهر لك طرق الدفع المختلفة التي تدعمها بلدك اختر المناسب منها.

اختر عدد الجواهر التي ترغب فى شرائها ثم اضغط على زر “المتابعة إلى شاشة الدفع”.

إذا كنت ترغب فى الدفع عن طريق رصيد الهاتف فيجب عليك إدخال رقم هاتفك فى الخانة الخاصة به ولكن بدون كتابة الصفر 0 فى أول الرقم، ثم اضغط على زر “التالي”.

سيتم إرسال رمز التأكيد لك فى رسالة نصية على هاتفك، قم بإدخاله فى المربع الذي يظهر أمامك ثم اضغط على زر “تأكيد”.

بذلك قد تكون انتهيت من خطوات شحن جواهر فرى فاير بنجاح واذهب إلى حسابك باللعبة لتجد رصيد الجواهر الذي تم إرساله.