كيفية فتح أي جوال إذا نسيت الرقم السري بأكثر من طريقة وبدون فورمات 2022

فتح قفل هاتف Android في حالة نسيان كلمة المرور هناك العديد من الطرق لإلغاء قفل هاتف Android في حالة نسيان المستخدم كلمة المرور أو كلمة المرور لفتح الجهاز وسوف نقوم في هذا المقال بعرض هذه الطرق.

تختلف الطريقة التي يستخدم بها هاتف Android حساب Google لفك تشفير كلمة المرور تبعًا لإصدار نظام التشغيل:

أولا: الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 4.4 وما دون:

افتح شاشة تسجيل الدخول الخاصة بالهاتف الذي تريد فك تشفير كلمة المرور عليه.

أدخل كلمة مرور أو رمز غير صحيح عدة مرات متتالية عن طريق قفل الشاشة حتى يظهر خيار (نسيت النمط) على شاشة الجهاز.

انقر فوق زر Forget Mode.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب Google المرتبط بالهاتف الذي تريد فك تشفير كلمة المرور الخاصة به.

ثانيا: الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 وما فوق:

قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بخدمة “العثور على جهازي” التي تقدمها Google عبر أحد متصفحات الويب المتوفرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

سجّل الدخول إلى الخدمة باستخدام حساب Google المرتبط بالهاتف الذي تريد فك تشفير كلمة المرور الخاصة به.

إذا ظهرت عدة أجهزة مرتبطة بنفس حساب Google، فحدد جهاز الهاتف الذي تريد مسح بياناته.

انقر فوق مسح الجهاز.

انقر فوق الزر “مسح الجهاز” الظاهر باللون الأخضر لتأكيد رغبة المستخدم في مسح بيانات الجهاز.

إذا لزم الأمر أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب Google الخاص بك.