هواوي تطلق أحدث أجهزتها اللوحية HUAWEI MatePad و MatePad T

أطلقت شركة هواوي لأعمال المستهلك، الرائدة في تصنيع وإنتاج الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، رسمياً أجهزتها اللوحية الجديد HUAWEI MatePad المصمم لإنجاز الأعمال والمهام اليومية، وHUAWEI MatePad T المصمم خصيصاً للأطفال، والذي يعتبر أحدث إصداراتها في عالم "التابلت". يأتي هذا في إطار استراتيجية هواوي التي تركز على توفير منتجات رائدة تتمتع بأعلى تكنولوجيا وأفضل أسعار تنافسية تمنح المستخدمين تجربة فريدة لا مثيل لها تساعدهم على مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

ويتميز الإصدار العادي من التابلت الجديد HUAWEI MatePad بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة 2K لتقديم صورة بأفضل جودة و4 مكبرات صوت من Harman Kardon لتوفر تجربة صوت غامرة. ويتوافق الجهاز اللوحي الجديد مع قلمHUAWEI M-Pencil (من الجيل الثاني) ليوفر للمستهلكين ميزات ذكية متعددة لإنجاز المهام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تطبيقات تدوين الملاحظات. كما يدعم الجهاز الجديد والمحسّن نظامًا بيئيًا غنيًا كجهاز لوحي شامل يتمتع بمميزات قوية لا مثيل لها.

ويتوافر الإصدار المصمم للأطفال HUAWEI MatePad T للأعمار بين 3 و8 سنوات بشاشة مقاس 9.7 بوصات. كما يأتي الجهاز بشكل جميل يتناسب مع الأطفال، حيث يتميز بتصميم بسيط وأنيق. كما ركزت هواوي في إصدار الأطفال HUAWEI MatePad T على تعزيز قوة التكنولوجيا لحماية بصر الأطفال، حيث تعمل وحدة ضبط الألوان المدمجة على ضبط المحتوى على الشاشة بذكاء، مما يوفر وضع حماية منفصل للعين بمساعدة مستشعر الإضاءة المحيطة، مع حماية متعددة الطبقات للعين، وميزات إضافية مثل تنبيهات الطرق الغير مستوية وتنبيهات الموقف ووضع الكتاب الإلكتروني والمزيد، والتي يمكن تشغيلها وإيقاف تشغيلها في ركن الأطفال.

ويتمتعHUAWEI MatePad T إصدار الأطفال بالعديد من ميزات الأمان، مما يمنح الوالدين راحة البال المطلقة، حيث يمكن للوالدين إدارة الوقت المنقضي والتطبيقات المستخدمة والمحتويات الأخرى القابلة للعرض في ركن الأطفال، بما في ذلك تعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم. وفي ملف تعريف الطفل، يمكن للوالدين أيضًا الوصول إلى سجلات استخدام أطفالهم، مما يسمح لهم بتسجيل وقت استخدام أطفالهم والاطلاع على التطبيقات المستخدمة خلال أي فترة زمنية معينة. ويعتبر هذا الجهاز اللوحي مثالي لإطلاق العنان لإبداع الطفل، خاصة مع "ركن الأطفال" الذي يدعم الرسم للأطفال، والتسجيل الصوتي، والكاميرا، وغيرها من الميزات الشيّقة التي تساعد جميعها على تحفيز عقل الطفل بثروة من المحتوى التعليمي الغني.

يمكن للمستخدمين الحصول على الأجهزة الجديدة HUAWEI MatePad، و HUAWEI MatePad T، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.