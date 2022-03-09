نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” طريقة أسطورية لشحن 3850 من شدات ببجي 2021 PUBG MOBILE UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا يمكنك شحن ما يصل إلى 3850 شدة مجانا بكل سهولة، حيث يتنافس العديد من عشاق لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE للحصول على أفضل الألقاب باللعبة وكذلك شراء أفضل الملابس والأسلحة القوية كل هذا يتم شرائه من خلال العملة الرسمية للعبة وهو ما يسمى بشدات ببجي موبايلPUBG MOBILE UC، والجدير بالذكر بأن كل لاعب يمكنه شحن تلك الشدات من خلال عدة طرق منها الطرق المتاحة عبر موقع لعبة ببجي الرسمي المدفوع مقابل المال لكن هناك طرق مجانية متاحة للجميع دون الحاجة لإهدار الأموال كما أنها طرق مضمونة، وحيث أن كل عشاق اللعبة يبحثون الآن وبشكل مستمر على طريقة مضمونة وسريعة وبسيطة لكي يتمكنوا من شحن شدات ببجي مجانا عن طريق ال ID، وحرصا منا لتوفير الوقت على زوارنا الكرام سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة جديدة ومضمونه لشحن شدات ببجي مجانا 2021 PUBG MOBILE UC FREE.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 PUBG MOBILE UC FREE

الجميع يعلم بوجود طرق مختلفة لشحن شدات ببجي مجانا، لكن في هذا المقال سنتحدث عن طريقة جديدة لشحن آلاف الشدات الخاصة بلعبة ببجي الشهيرة بالمجان، حيث يمكن شحن 3850 شدة بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق نقطة، حيث تقوم فكرة التطبيق على جمع النقاط وتحويلها إلى شدات ببجي مجانا بكل سهولة.

خطوات تحميل تطبيق نقطة لشحن شدات ببجي مجانا 2021

يمكن تحميل التطبيق بسهولة وذلك بإتباع الخطوات التالية:

من خلال هاتفك الجوال أدخل على تطبيق جوجل بلاي Google Play. في الخانة الخاص بعملية البحث أكتب اسم التطبيق وهو ( نقطة -شدات ). أضغط على أيقونة تثبيت أو Install بالإنجليزية. بعد إتمام هذه الخطوات القليلة سيتم تحميل التطبيق على هاتفك لكي تتمكن من استخدمه. بعد تحميل التطبيق يتم الدخول عليه لنجد خانة مكتوب بها( أدخل كود الإجابة هنا ) يتم كتابة هذا الكود 438561VGM ثم أضغط إرسال لكي تتمكن من الحصول على 200 نقطة مجانا. يتم الضغط على أيقونة ( الأسئلة ) ثم يتم الإجابة على بعض الأسئلة البسيطة ومع كل 30 سؤال ستحصل على النقاط. يمكن الحصول على نقاط أخرى لكي يتم شراء شدات ببجي مجانا من خلالها عن طريق الضغط على أيقونة ( المهام ) أسفل التطبيق. يتم اختيار العروض وتنفيذها لكي تحصل على 50 النقاط بسهولة مثل متابعة صفحة أو مشاهدة إعلان. يمكن زيادة النقاط أيضا عن طريق الضغط على أيقونة ( الدعوات ) ومن خلاها يتم دعوة صديق لتحميل التطبيق من خلال الكود الخاص بك ومع كل صديق يستخدم الكود ستحصل على 200 نقطة وكذلك صديقك سيحصل على 200 نقطة.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 عن طريق الأي دي عبر تطبيق نقطة شدات

بعد جمع النقاط يأتي الأن دور مهم وهو تحويلها إلى شدات ببجي مجانا عن طريق الأيدي وكذلك يمكنك شحن جواهر فري فاير مجانا عبر الأي دي من خلال إتباع الخطوات القادمة وهي:

أدخل على أيقونة ( المكافأة ). ثم أضغط على كلمة شدات ببجي. يوجد مجموعة مختلفة من العروض وهي ( شحن 60 شدة مقابل 9999 نقطة، شحن 325 شدة مقابل 35000 نقطة، شحن 660 شدة مقابل 60000 نقطة، شحن 1875 شدة مقابل 150000 نقطة، شحن 3850 شدة مقابل 55000 نقطة ). يتم اختيار العرض المناسب لعدد النقاط المتاحة لديك. وبعد ذلك يتم شحن شدات ببجي مجانا عن طريق الأي دي على حسابك خلال 48 ساعة.

ملحوظة: في حالة تأخرت الشدات يتم التواصل مع خدمة عملاء التطبيق عبر الفيسبوك.

فيديو شرح تطبيق نقطة -شدات لشحن شدات ببجي مجانا

موقع شحن شدات ببجي موبايل بعد التحديث

يتميز موقع mtcgame بتوفير خدمة شحن العديد من الألعاب المختلفة ومن أهمها لعبة ببجي موبايل وفورت نايت وسليك رود وفري فاير، حيث يثق به العديد من الأشخاص من مختلف دول العالم حيث أنه من المواقع الآمنة للغاية والتي تحافظ علي سرية بيانات العملاء، كما يقدم خدمة شحن ببجي تصل إلى 40500 شدة مقابل 7188 جنيه مصري لذلك أنصحكم بالشحن من خلال هذا الموقع والرابط هو mtcgame com.