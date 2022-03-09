ما هو أغلى تليفون في العالم 2022 هاتف فالكون سوبر نوفا إيفون 6 بينك دايموند

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عمر شويل - جدة ما هو أغلى تليفون في العالم 2022 يحب كثير من الأشخاص شراء الهواتف الذكية الحديثة والاهتمام بجميع المميزات الموجودة في الهواتف الذكية وبالتالي تقوم الشركات المنتجة للهواتف الذكية أحدث الهواتف الذكية بشكل دائم والتي تتميز بالتقنيات حديث أو عالية الجودة ويوجد فيها العديد من المميزات العامة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم ما هو أغلى تليفون في العالم.

هاتف فالكون سوبر نوفا إيفون 6 بينك دايموند

يعتبر هذا الهاتف من أغلى الهواتف الذكية في العالم كله ويوجد في العديد من المميزات حيثيات السعر إلي نصف مليون دولار والذي يكون سعره بالمصري 760 مليون مصري، وبالتالي قامت الشركة المنتجة لهذا الهاتف الذي يعتبر أغلى هاتف في العالم مشابها مع إيفون 6 ولكن قمت بإضافته جسم الهاتف من عيار الذهب 24 بدل من معدن أيفون 6 بالإضافة إلى وجود ماسة كبيرة في ظهر الهاتف تظهر باللون البينك.

هاتف إيفون دايموند روز 4

يعتبر هذا الهاتف من أكثر الهواتف الذكية يصل سعرها إلى 8 ملايين دولار وذلك بفضل احتوائها على قطعة من الألماس وهذا الهاتف 500 قطعة من الألماس بالإضافة إلى مادتين من البلاتين والذي تم تصميمه من خلال آزر الهاتف.

وبالتالي قامت شكل آبل التي قامت بإطلاق إيفون دايموند روز 4 بأعمل الشعار الخاص بهذه الشركة والذي تم تصنيع هذا الهاتف خلال الشعار الخاص به الذي يحتوي على 50 ماسا من الماسات المتنوعة.

هاتف دايموند كريبتو

يعتبر هذا الهاتف من الهواتف الذكية التي يتميز ظهرها بغير التقليدي وهو جذاب للغاية ويسير على الانتباه بشكل كبير للغاية ويوجد في قطع الماسيه تصل عدد القطع إلى 50 قطعة في هذا الغطاء الأغلى في العالم، بالإضافة إلى وجود قطع الماسية نادرة حول العالم كله وهو من نوع الأزرق وبالتالي يصل سعر هذا الهاتف 1300000 دولار وقد قام بابتكار هذا الهاتف المصمم الشهير بيتر اليسون.