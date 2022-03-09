طريقة رسمية للحصول على شدات ببجي بشكل مباشر إلى حسابك وشحن الموسم فورا

ببجي “ميداس” وهو الموقع الذي يقدم شحن شدات ببجي بشكل رسمي، وهذا ما يبحث عنه كل من هو مهتم بلعبة ببجي حتى يحقق النجاح فيها والتألق، وخاصة من هم في المراحل الأولى أو الاشخاص المبتدئة في لعب هذه اللعبة التي أصبحت من أشهر الألعاب القتالية التي تم طرحها منذ عدة سنوات، وما زالت لعبة ببجي محتفظة بمكانتها بين الألعاب الأخرى، ومن أهم ما يميز لاعبيها هو شدات ببجي التي تم طرحها حتى يمكن الحصول على كل ما يلزم اللاعب داخل اللعبة، حيث تمكنه تلك الشدات من شحن الموسم المتجدد شهريا ومن ثم الحصول على ثيمات مختلفة من الأسلحة والبدلات القتالية المميزة.

شحن شدات ببجى عن طريق الأي دى

تستخدم هذه الطريقة في الحصول على شحن شدات ببجي ويكون ذلك عن طريق تفعيل الرويال باس، حيث أنه يجب الدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص ل ميداس والذي يقدم شحن شدات ببجي، وبمجرد ظهور الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع يمكن الحصول على شحن شدات ببجي بعد أن يتم إدخال الأي دي الخاص باللاعب في لعبة ببجي، مع تحديد نوع الجهاز الذي تقوم باللعب به على لعبة ببجي.

خطوات شحن شدات ببجي

عبر موقع ميداس يسهل الحصول على شدات ببجي ولكن يجب أن يتم إتباع عدة خطوات بسيطة وسوف نعرضها في عدة نقاط حتى يسهل إتباعها، وهذه الخطوات هي كالتالي: