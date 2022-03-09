نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رسمية للحصول على شدات ببجي بشكل مباشر إلى حسابك وشحن الموسم فورا في المقال التالي
ببجي “ميداس” وهو الموقع الذي يقدم شحن شدات ببجي بشكل رسمي، وهذا ما يبحث عنه كل من هو مهتم بلعبة ببجي حتى يحقق النجاح فيها والتألق، وخاصة من هم في المراحل الأولى أو الاشخاص المبتدئة في لعب هذه اللعبة التي أصبحت من أشهر الألعاب القتالية التي تم طرحها منذ عدة سنوات، وما زالت لعبة ببجي محتفظة بمكانتها بين الألعاب الأخرى، ومن أهم ما يميز لاعبيها هو شدات ببجي التي تم طرحها حتى يمكن الحصول على كل ما يلزم اللاعب داخل اللعبة، حيث تمكنه تلك الشدات من شحن الموسم المتجدد شهريا ومن ثم الحصول على ثيمات مختلفة من الأسلحة والبدلات القتالية المميزة.
شحن شدات ببجى عن طريق الأي دى
تستخدم هذه الطريقة في الحصول على شحن شدات ببجي ويكون ذلك عن طريق تفعيل الرويال باس، حيث أنه يجب الدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص ل ميداس والذي يقدم شحن شدات ببجي، وبمجرد ظهور الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع يمكن الحصول على شحن شدات ببجي بعد أن يتم إدخال الأي دي الخاص باللاعب في لعبة ببجي، مع تحديد نوع الجهاز الذي تقوم باللعب به على لعبة ببجي.
خطوات شحن شدات ببجي
عبر موقع ميداس يسهل الحصول على شدات ببجي ولكن يجب أن يتم إتباع عدة خطوات بسيطة وسوف نعرضها في عدة نقاط حتى يسهل إتباعها، وهذه الخطوات هي كالتالي:
- الدخول على الموقع الرسمي ميداس.
- قم بعمل حساب على الموقع إذا كان هذا أول استخدام لك عليه.
- الآن يجب القيام بفتح PUBG MOBILE
- قم بنسخ كود الـ ID الخاص بك.
- سوف تظهر صفحة جديدة، وهي تحتوي على عدد من الأسئلة وهي تسأل عن عدد الشدات التى يمكنك أن تحتاج إليها حتى يتم تحويلها على حسابك.
- الآن قم باختيار 600 UC أو الكمية التي تحتاج إليها، وسوف تظهر بعدها عدد كبير من العروض التي يمكن الحصول عليها بشكل مجاني حيث يمنح الموقع في أوقات كثيرة أسلحة مميزة أو بدلات عن الشحن من خلاله.
- بمجرد استكمال الطلب الخاص بك سوف يمكنك الحصول على الشدات، وبالتالي سوف تظهر بعد ذلك في حسابك على اللعبة، ثم الدخول وشحن الموسم الجديد أو استخدامها بالطريقة التي تفضلها.
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