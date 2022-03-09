نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث بيس موبايل 2021 الخميس 10 مارس بكجات جديدة ايكون مومنت بيس 2021 مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحداث بيس موبايل 2021 ، ينتظرها عشاق لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. التحديث الأسبوعي والذي يتم تحديدا يوم الخميس من كل أسبوع. حيث كانت تسريبات الأسبوع الماضي من بكجات ايكون مومنت بيس 2021 من فريقي إنتر ميلان وفريق برشلونة. واليوم لدينا تسريب مؤكد لأهم تسريبات بكجات الأسبوع من بيس موبايل 2021. كما لدينا تسريب لاعبين BOX DRAW الأسبوعي وسيتم عرض هذه الأحداث من خلال الأسطر القليلة القادمة.

تسريبات أحداث بيس موبايل 2021 الخميس المقبل

هناك أيقونة من ايكون مومنت بيس 2021 مجانا ستكون متاحة بالتأكيد وهي أيقونة النادي اللندني تشيلسي الإنجليزي وعلى رأسهم اللاعب الأسطوري الفيل الإيفواري ديدييه دروجبا. ولكن غير معلن عن قوة اللاعب في أيقونة ايكونيك مومنت بيس 2021 هذا الأسبوع.

وعلى الجانب الأخر هناك أخبار مؤكدة حول إطلاق أيقونة أخرى في أحداث بيس موبايل 2021 من بكج مانشستر يونايتد وسيكون على رأس القائمة اللاعب ماركوس راشفورد ولاعب خط الوسط الخرافي ديفيد بيكهام. وهناك أحتمال أخر وهو نزول بكج فريق ارسنال بدلا من المان يونايتد، وسوف يتم إطلاق لاعبين فريق ارسنال ومنهم اللاعب باتريك فييرا واللاعب جيلبرتو سيلفا، كذلك سيتم إطلاق مباراة واحدة يجب الفوز بها للحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا من الأيقونتين التي تم ذكرهم.

تسريبات BOX DRAW الأسبوعي من لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل

سيتم أيضا في التحديث الأسبوعي الخاص عن أحداث بيس موبايل 2021. نزول بكج مخصص من لاعبين الأساطير BOX DRAW LEGEND، وسوف تتضمن هذه الأيقونة لاعب خط الوسط أندرياس أنيستا. والمدافع الإيطالي باولو مالديني حيث نسخة LEGEND هي نسخة خرافية من قوة اللاعبان على مستوى خط الوسط وخط الدفاع.

ويتم الحصول على لاعبين BOX DRAW LEGEND من خلال الدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. والضغط على أيقونة اللاعبين الأساطير ويمكن شراء هؤلاء اللاعبين من خلال عملة GP أو من خلال الكوينز الموجودة في حساب المستخدم. وذلك عكس لاعبين ايكونيك مومنت بيس 2021 الذي يتم الحصول عليهم من خلال الكوينز فقط. وذلك بعد فتح البكج بالطريقة المجانية يمكنه فتحه مرة أخرى بعدد 100 كوينز للمرة الواحدة.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم أهم أحداث بيس موبايل 2021 لهذا الأسبوع 10 مارس من لاعبين ايكون مومنت بيس 2021 مجانا وتسريبات البوكس دروو أيضا. نتمنى لكم الاستمتاع بالمنافسة التي تخلقها اللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.