Bataria.. تطبيق رائع لتوفير شحن البطارية وإطالة عمرها عبر متجر جوجل بلاي

يبحث العديد من مستخدمي الهواتف الذكية عن تطبيق توفير شحن البطارية وإطالة عمرها، وذلك من اجل المحافظة على البطارية وجودتها خلال الفترة القادمة، وسوف نقدم لحضراتكم تطبيق Bataria من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، حيث أنه من التطبيقات الأكثر شيوعاً على ذلك المتجر كما انه متاح أيضاً لجميع هواتف أيفون عبر متجر أب ستور، ولاسيما أن ضعف البطارية من المشاكل القوية التي يعاني منها الكثيرون وتتسبب في مواقف محرجة في وقات عصيبة يمر بها المستخدم بشكل يومي.

تطبيق Bataria لتوفير شحن البطارية وإطالة عمرها

يوجد العديد من تطبيقات حل مشاكل البطارية وشحنها ولكن من أشهرها هو تطبيق Bataria، حيث انه يحظى بشعبية كبيرة وثقه عالية بين الكثيرين، وذلك لما يتميز به التطبيق من عدد من الميزات الرائعة، والتي منها أن التطبيق يعمل بشكل فعال على تقوية البطارية مع إعطائها عمر طويل ومدة شحن أطول، كما أنه يراقب البطارية بشكل مستمر مع العمل على فحصها، ويعطي المستخدم معلومات تفصيلية عن البطارية سواء الجهد أو درجة الحرارة وكذلك نسبة البطارية الحالية.

كمت يعمل التطبيق على توفير شحن البطارية وذلك عقب النقر عليه وتشغيل التطبيق والتي تعمل بشكل تلقائي دون تدخل المستخدم، حيث انه سوف يمنحك عدد من المهام من أجل توفير الطاقة، والتي منها تحديد معدل سطوع الشاشة وعدد من الإعدادات الهامة التي تعمل على السحب من شحن البطارية في الهاتف، وهو من التطبيقات الرائعة التي تعمل على إطالة عمر البطارية وتوفير شحنها لتستمر لفترة أطول، وذلك من خلال إغلاق العديد من التطبيقات التي تسنتنزف طاقة البطارية، والتي تعمل دون تشغيلها في الخلفية.

ومن مميزات التطبيق الرائعة انه يتيح للعملاء إغلاق جميع البرامج والتي تعمل في الخلفية وتستهلك البطارية بشكل كبير، وذلك دون قيام المستخدم بإغلاق كل تطبيق أو برنامج على حدة، مما يُسهل كثيراً على المستخدمين وخاصة منهم أصحاب الإعاقات الحركية، كما يمنح المستخدمين جدولة خاصة بتوفير الطاقة، والتي يمكنه الاختيار والتحديد لما يرغب فيه من وقت لتوفير الطاقة، كما يمنح متابعة لتلك الخاصية التي تفيد المستخدمين كثيراً في توفير طاقة البطارية وإطالة عمرها، وأهم مِيزة للتطبيق أنه متاح مجاناً للمستخدمين وخالي من وجود أي إعلانات مزعجة، ويمكنك تحميله من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي، وكتابة اسم التطبيق في مربع البحث ثم تحميل التطبيق والتثبيت على الهاتف.