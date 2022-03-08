ثلاث طرق فعاله لشحن شدات ببجي وشحن الموسم الجديد

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق شحن شدات ببجي وهي عبارة عن عملة افتراضية للعب حيث يستطيع أن يستخدمها اللاعب في شراء بعض العناصر الخاصة باللعبة، مثل الأسلحة والذخيرة والأزياء يستطيع اللاعب أن يستخدم شدات ببجي في تفعيل رويال باس وهذا الأمر الذي يميز بين لاعب عن لاعب آخر، ويتم توفير الكثير من الجوائز حينما يتقدم اللاعب في مستوى أفضل في هذه اللعبة كما يعزز هذا الأمر من فرص الفوز.

طريقة شدات ببجي

يوجد الكثير من الطرق لشحن شدات ببجي من دون التعامل مع أي شخص آخر قد يعرض اللاعب للنصب ويعرض حسابك الشخصي على اللعبه للاختراق، ومن هذه الطرق بطاقات ببجي.

حيث يشتري اللعب بطاقات ببجي ويشحن على الحساب الشخصي الخاص به في هذه اللعبة وهذه البطاقات يستطيع أن يشتريها من خلال بعض المواقع المتخصصة فيها.

عندما يشتري اللعب بطاقات ببجي سوف يتم إرسال رساله له على البريد الإلكتروني الخاص به تحتوي هذه الرسالة على كود التفعيل.

ثم يستطيع أن يدخل على موقع لعبة ببجي ويكتب الاسم الخاص به ويتم تفعيل كود التفعيل ثم يضغط على Redeem.

الطريقة الثانية لشحن شدات ببجي

يتم شحن شدات ببجي بطاقات ايتونز وهذه البطاقات الخاصة بأصحاب هواتف الآيفون والايباد ويستطيع اللاعب أن يشحن شداد ببجي على الحساب الخاص به في اللعبة.

من خلال رصيد أبل أي دي الخاص بصاحب هذا الهاتف وذلك عن طريق الشحن ويتم فتح هذه اللعبة باستخدام بطاقات ايتونز ويتم تسجيل الدخول.

ثم الضغط على شدات ببجي الموجودة في اللعبة وبعد ذلك يتم شراء الكمية المرغوب فيها ويتم الدفع باستخدام رصيد الآبل.

الطريقة الثالثة لشحن شدات ببجي