مواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G وأهم مزاياه والعيوب الموجودة به

تم الإعلان عن إطلاق الهاتف الذكي Galaxy Note20 Ultra 5G في الأسواق، الهاتف من إنتاج شركة سامسونج العالمية، ويحمل الهاتف العديد من التقنيات الجديدة التي تلفت الأنظار إليه وتجعله محطة إعجاب من قِبل عاشقي اقتناء الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G

شاشة من نوع Dynamic AMOLED، 6.9 بوصة بدقة 1440في 3088.

نوع معالج الهاتف Exynos 990 (7 nm+) وهو من المعالجات ثمانية النواة

دقة الكاميرات الخلفية 108ميجا بكسل +12 ميجا بكسل+ 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 للأولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة.

الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2

دعم الشحن السريع بواسطة بطارية 4500 مللي أمبير.

نظام التشغيل في الهاتف Android 10, upgradable to Android 11.

مساحة التخزين الداخلية رام 128 جيجا مع 12 جيجا رام – 256 جيجا مع 8 جيجا رام – 512 جيجا مع 12 جيجا رام – 512 جيجا مع 12 جيجا رام.

مميزات هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G

جاءت إطلاله هاتف جالكسي نوت 20 ألترا بعدة مميزات وهم كالأتي:

يتميز الهاتف بجودة تصوير الـ 8K وذلك على أبعاد 21:9 . تم تصميم الهاتف بخامات مخصصة لمقاومة الماء والغبار. يتميز تصميم هاتف نوت 20 بمظهر خارجي عصري وجذاب. ألوان الهاتف جيدة ومناسبة لمختلف الأذواق خاصة اللون البرونزي. تم إصدار هاتف جالكسي نوت ٢٠ مع القلم S-Pen. معالج الهاتف له قدرة ممتازة في تشغيل الألعاب ذات المساحة الكبيرة. تستمر البطارية في العمل لفترة طويلة. ولكن لم يتم تطويره فهو لم يعد أفضل معالج في عالم الأندر ويد . يعمل الهاتف بتحديث 120Hz. تم اجراء تعديلات وتحسين في الكاميرا الخلفية للهاتف جعلته يتميز عن الإصدار السابق Samsung Galaxy Note 10 Plus إمكانية توصيل الهاتف بشاشة كبيرة بدون أي أسلاك عن طريق خاصية DEX يدعم الهاتف إمكانية تشغيل شبكات الجيل الخامس.

عيوب هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G

بعد مراجعة استخدام هاتف سامسونج لفترة وجيزة لاحظ البعض وجود العيوب التالية: