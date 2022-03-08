حل مشكلة الشبكة غير متاحة بدون برامج لجميع هواتف الأندرويد، نقدم لكم اليوم حلول بسيطة لمشكلة لم يتم التسجيل على الشبكة او الشبكة غير متاحة التي قد تظهر على هاتفك أحياناً، وبالتالي لن تستطيع الإتصال بالشبكة فتلك المشكلة تُعيق عملية إجراء المكالمات وكذلك الاتصال بالانترنت، وقد يعتقد البعض أن الحل الوحيد هو زيارة مركز الخدمة لتعديل اكواد الشريحة، ولكن في الحقيقة هناك طرق أخرى عليك تجربتها قبل القيام بتلك الخطوة، لذا نتناول اليوم ثلاث طرق مختلفة لحل مشكلة عدم الاتصال بالشبكة لجميع هواتف الأندرويد.

حل مشكلة الشبكة غير متاحة بدون برامج

الطريقة الأولى يتم فيها الذهاب إلى اعدادات الهاتف تظهر خيارات عدة يتم النقر على الاتصالات ثم تظهر خيارات تفعيل وخيارات أخرى شبكة الهواتف المحمولة، استخدام البيانات، إدارة بطاقة SIM ونقطة اتصال الهواتف،يتم النقر على خيار إدارة بطاقة SIM، ثم يتم النقرعلى البطاقة يظهر ثلاث خيارات الرمز، الاسم ونمط الشبكة، ولكي تتمكن من حل مشكلة الشبكة غير متاحة يتم النقر على الخيار الثالث نمط الشبكة،يتم تفعيل الوضع التلقائي على 4G او 3G حسبا لهاتف، بإجراء المكالمات نجد حل للمشكلة.

حل مشكلة ادخل بطاقة sim

الطريقة الثانية يتم من خلالها الدخول إلى ضبط أو إعدادت الهاتف كذلك حيث تظهر خيارات عدة يتم النقر على الإدارة العامة، تظهر ثلاث خيارات التاريخ والوقت،اتصل بنا وإعادة الضبط، ثم تظهر قادئة بها خيارات عدة إرجاع الضبط، إعادة ضبط الشبكة، إعادة ضبط إمكانية الوصول وإعادة تعيين بيانات المصنع، يتم اختيار إعادةضبط الشبكة ثم النقر على إرجاع الضبط، تمكنك هذه الطريقة من حل المشكلة في حالة عدم النجاح في حلها بواسطة الطريقة الأولى.

الطريقة الثالثة عليك اتباعها في حالة عدم حل مشكلة الاتصال بالشبكة بالطريقة الأولى والثانية، فعلى الأرجح سوف تجد ان هناك مشكلة في الأكواد المتواجدة على الشريحة الخاصة بك؛ لذا عليك التوجه إلى أقرب فرع تابع لشركة الاتصالات التي تدعم الشريحة الخاصة بك وطلب حل المشكلة من مسئولي الدعم الفني، وبذلك تكون قد استطعت حل مشكلة عدم التسجيل على الشبكة او الشبكة غير متاحة على الفور لهاتفك بدون برنامج.