تعطل خدمات موقع ”تويتر” حول العالم

أفاد موقع down detector بأن ملايين الأشخاص حول العالم يواجهون مشاكل في استخدام موقع "تويتر"، مبينا أن خدمات الموقع بدأت بالتعطل في حوالي الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.
وأفاد موقع "ديلي ميل" بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في عرض أي ردود على التغريدات على تطبيق iOS، وتظهر رسالة تقول: "تمت مصادفة خطأ. حاول مجددا".
وفي حين أن "تويتر" لم يعلق بعد على هذه القضية، فقد تم الإبلاغ عن آلاف المشاكل على Down Detector. وقال 65% إنهم يواجهون مشكلات مع التطبيق، و25% يواجهون مشكلات مع الموقع، و9% يواجهون مشكلة اتصال مع الخادم (Server Connection).
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