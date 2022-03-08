نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات بيس 2021 موبايل الخميس 10 مارس ايكونيك مومنت بيس 2021 و2500 كوينز مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات بيس 2021 موبايل ، كما عرضنا من قبل الأسبوعين السابقين عن أحدث تسريبات الأسبوع التي تقام أسبوعيا في يوم الخميس. كما تم نزول تسريبات الأسبوع الماضي كما عرضنا على موقعكم المتميز (ثقفني). بأن الأسبوع الماضي تم نزول ايكونيك مومنت بيس 2021 مجاني من أيقونتين لإنتر ميلان وواحدة أخرى لفريق برشلونة. واليوم سوف نعرض عليكم أحدث تسريبات بعد غد الخميس الموافق 10 من مارس 2022 قبل أي شخص أخر. كما سنعرض أيضا كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا. بدون الدخوا على مواقع إلكترونية متخصصة في بيع الكوينز. وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

تسريبات بيس 2021 موبايل الخميس 10 مارس 2021

سوف تنطلق صباح الخميس تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد وكذلك الايفون. تحديث بحجم 7 ميجا وهو التحديث الأسبوعي الذي ينطلق فيه أيقونات ايكون مومنت بيس 2021 مجانا وكذلك ICONIC MOMENT PES 2021 مدفوع بعدد من الكوينز التي في رصيد المستخدم. كما تم نزول منافسة منذ أكثر من شهرين تجدد أسبوعيا ومن خلالها يتم الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. وبعد انتهاء الفتحات المجانية يتم الحصول على الايكون مومنت من خلال شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. ولتسريبات الأسبوع اتبع معي الفقرة التالية.

أيقونات ايكونيك مومنت بيس 2021 المجانية الخميس 10 مارس

تسريبات مؤكدة عن نزول فتحتين مختلفتين اثنين ICONIC MOMENT PES 2021 مجانية وذلك لبكج مانشستر يونايتد أو أو فريق ارسنال مع بكج تشيلسي هذا الأسبوع. وسوف يتضمن بكج مانشستر يونايتد بنسبة كبيرة ماركوس راشفورد بقوة 102. كذلك خط وسط الأسطوري ديفيد بيكهام أو فورلان. وفي حالة نزول ارسنال سيتم إطلاق اللاعب باتريك فييرا مرة أخرى مع جيلبرتو سيلفا الأسطوري. كما من المؤكد تسريبات بيس 2021 موبايل لبكج تشليسي والذي يترأس اللاعبين ديديه دروجبا كما سيتم نزوله بقوة خرافية ولكن لم يتم تسريب قوة اللاعب حتى الآن.

كما يتم الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا عن طريق لعب منافسة يتم نزولها في أيقونة off line. والفوز في هذه المنافسة للحصول على ايكون مومنت مجاني. وبعد الفتحات المجانية يمكن فتح البكج بعدد من الكوينز المجانية والتي يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا عن طريق تسريبات بيس 2021 موبايل من الخطوات التي سنعرضها لكم في الفقرة التالية.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا

تضاعفت أعداد الهدايا من كونامي في لعبة إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد والايفون. ومن ضمن تسريبات بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع تضاعف عدد الهدايا منذ يوم الاثنين الماضي في أعداد GP. وكذلك أعداد الكوينز المجانية من خلال مباريات DAY وهي يمكن من خلالها أسبوعيا يمكن شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بعدد 400 كوينز بدلا من 200 كوينز فقط. أي يمكن الحصول على الكوينز بعدد 2500 كوينز شهريا بطريقة مجانية ويمكن استغلال الكوينز في شراء ايكون مومنت بيس 2021.

والآن لقد وصلنا لأهم تسريبات بيس 2021 موبايل يوم الخميس 10 مارس 2021. وذلك أحدث بكجات ايكونيك مومنت بيس 2021 كما أستعرضنا لكم كيفية شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب وانتظروا المقال المقبل لكيفية فتح بكجات الأسبوع.