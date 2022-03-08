طريقة تحميل لعبة ماين كرافت أخر تحديث 2022 للموبيل

لعبة ماين كرافت هي إحدى الألعاب الرائجة في عصر ألعاب الفيديو، والتي تعتمد على إبداع اللاعبين في البناء والابتكار للنجاة والمتابعة. لنتعرف على كل ما يخص اللعبة. صدرت لعبة minecraft لأول مرة كلعبة مستقلة مطورة بلغة الجافا عام 2009، وكانت مبرمجة للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الويندوز. وقد قام ببرمجة اللعبة المبرمج السويدي ماركوس بيرسون الذي أنشأ لاحقاً شركة Mojang لبرمجة ألعاب الفيديو. انتشرت اللعبة عبر العالم ولاقت شعبية كبيرة، مما شجع على تطوير اللعبة وتحديث برمجتها لمزيد من المتعة أثناء اللعب وأيضاً لتناسب الأنظمة الأخرى ونتعرف اللان علي شرح اللعبة وطريقة تحميل اللعبة للموبيل.

شرح لعبة Minecraft:

لعبة Minecraft هي لعبة ثلاثية الأبعاد تعتمد بشكل رئيسي على التعدين -كالبحث عن الذهب والألماس والحديد والفحم- والبناء وتجميع الموارد -كالخشب والماء والطعام والحجارة- ومحاربة الوحوش للبقاء على قيد الحياة. ليس للعبة هدف محدد؛ مما يعطي قدر كبير من الحرية والاستمتاع للاعب وهكذا يصبح لكل لاعب هدفه الخاص الذي يسعى لتحقيقه والاستمتاع به.

الأوضاع المتاحة في لعبة ماين كرافت:

وضع النجاة survival: وبه يقوم اللاعب بتجميع الموارد الطبيعية من البيئة المحيطة به ويسعى للبقاء على قيد الحياة. وذلك عن طريق بناء مأوى والحصول على طعامٍ كافٍ وقتل الوحوش الضارية التي تهاجم أثناء الليل. وضع الإبداع Creative: يركز هذا الوضع على الإبداع في البناء. على اللاعب تجميع موارد البناء ثم البدء في تكوين وتركيب مجسم ما، مبنىً أو سفينة أو طائرة للتحرك بحرية داخل عالم ماينكرافت. في هذا الوضع لا يحتاج اللاعب للتركيز على الطعام أو تجميعه. وضع الشدة Hardcore: وهو وضع خاص باللاعبين المحترفين، تكون الظروف فيه قاسية جداً. كذلك بهذا الوضع تكون العواقب قاسية جدا، فإن فقدت حياتك في اللعب تفقد كل ما جمعت من موارد كل ما بنيت من مجسمات. وضع المغامرة adventure: تمت إضافة هذا الوضع حديثاً للعبة إصدار 1.3. وبه تم إضافة الخرائط الخاصة custom Maps ويشبه إلى حد ما وضع النجاة. وضع المشاهد spectator: في هذا الوضع يمكن للاعب التنقل في عالم ماينكرافت. ومشاهدة ما يحدث من منظور شخص آخر أو حتى كائن آخر، كما يمكنك زيارة أصدقائك من اللاعبين الآخرين. يحتاج هذا الوضع إلى مخزون من الموارد.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت للموبيل