نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز PES 2021 Mobile المحدثة و كيف يتم شحن كوينز في PES 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز PES 2021 Mobile والحصول عليها بشكل مجاني وهي من العوامل الهامة التي تشغل بال . كافة عاشقي الساحرة المستديرة لكي ما يتم شراء اللاعبين عبر أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة . كما بجانب شراء اللاعبين في لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة تستخدم أيكون مومنت PES Football في العديد من مهمات اللعبة . كذلك تأتي في التحديث الأخير من لعبة efootball pes 2022 العديد من الهدايا المطروحة بشكل مجاني من شركة KONAMI . وبجانب تلك الهدايا هناك طريقة متبعة في الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة . سنتعرف عليها في سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” فتابعونا .

شحن كوينز PES 2021 Mobile المحدثة

هناك طريقتين يتم اتباعهما في أيكون مومنت بيس 2021 مجاناً للحصول علي كوينز PES eFootball . الطريقة الأولي هي من خلال المباريات اليومية والطريقة الثانية هي تسجيل الدخول بشكل يومي علي لعبة PES 2021 Mobile . كما أن طريقة المباريات الأولي يجب أن يتم الفوز في مباريات DAY ومن خلالها يتم شحن كوينز بيس 2021 مجاناً . بعدد محدد من كونامي ومنافسات DAY تتم مرتين كل أسبوع وأذأ ما تم الفوز في . مبارياتها يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة بشكل مضاعف . ومن خلال تلك الكوينز يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة .

شحن كوينز PES 2021 Mobile المحدثة بالطريقة الثانية

الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة بالطريقة الثانية هي عبر تسجيلك للدخول بشكل يومي في PES eFootball . كما فيما يخص كيف يتم شحن كوينز في PES 2021 ذلك عبر قائمة كوينز وليس قائمة GP . حيث يتم منحك عدد 100 كوينز بشكل أسبوعي وبمعدل شهري 400 كوينز . كما بتجميع ذلك العدد من هذه الطريقة والطريقة السابقة في PES eFootball يكون مجموع كوينز PES 2022 . هو 2000 كوينز شهرياً وبذلك العدد يتم شراء أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة .

ما هي الطريقة المتبعة في الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 مجاناً

بعد أن يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة عبر فوزك في المباريات . وذلك بعد أن يتم شحن كوينز بيس 2021 مجاناً بعد المنافسات المحددة الأسبوعية داخل لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة . والتي حددتها شركة KONAMI مرتين كل أسبوع ومن خلالها يتم الحصول علي لاعب أيكون مومنت بيس 2021 مجاناً . شرط أن تكون فزت بمباراة المنافسة .

شحن كوينز PES 2021 Mobile التي تعرفنا عليها في السطور السابقة من مقال اليوم “من موقع ثقفني” لكي ما يتم . شراء اللاعبين المرغوبين في اللعبة الأكثر إثارة efootball pes 2021 المحدثة .