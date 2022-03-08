أسعار أجهزة هواوي ميش ومميزاتها، أصبحت أجهزة الواي فاي من الأجهزة الضرورية في كل منزل، خاصة بعد انتشار استخدام الإنترنت في كافة جوانب التعليم وخاصة التعليم، وقد حققت أجهزة الواي فاي من هواوي نجاح كبير داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأبرز جهازين هما: هواوي ميش 5، و هواوي ميش 7، وتتميز أجهزة واي فاي هواوي بالقدرة على توزيع الإنترنت بسرعة واحدة وقوة متميزة في كافة أرجاء المنزل على الرغم من وجود الجهاز في مكان ما.

مميزات هواوي ميش 5 و7

تعتبر أجهزة ميش 5 و7 من أحدث أجهزة الواي فاي التي أصدرتها شركة هواوي، حيث يوفر جهاز ميش 5 مساحة تغطية تصل إلى 2000 قدم مربع لكل قطعة من القطع المتصلة به، أما جهاز ميش 7 فيمكنه تغطية 3000 قدم مربع، كما يتميز ميش 7 بامتلاك قدرة أعلى على توصيل الإنترنت من ميش 5، حيث يمكنك شراء ثلاث وحدات من ميش 5 لتغطية منزلك، بينما يمكنك شراء وحدتين فقط من ميش 7.

أسعار أجهزة هواوي ميش

أسعار أجهزة هواوي ميش تختلف أسعار أجهزة هواوي الخاصة بالواي فاي على حسب الإصدار سواء هواوي ميش 5، أو هواوي ميش 7، حيث يبلغ سعر قطعتين من هواوي ميش 5 حوالي 1200 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر ثلاث قطع 1500 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر قطعتين من جهاز هواوي ميش 7 حوالي 2000 ريال سعودي نظرا لأنه يأتي بقطعتين فقط.

كيفية توصيل إنترنت من جهاز هواوي ميش

يمكنك توصيل إنترنت عبر أجهزة هواوي ميش القديمة عن طريق البحث عن اسم الشبكة الخاصة بالواي فاي، ومن ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة، أما في الإصدارات الحديثة يتم استخدام خاصية one touch connect، وتقريب الهاتف من أحد الأجهزة.