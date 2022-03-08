نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على خطى فيسبوك.. واتساب يُطلق ميزة ثورية جديدة قريباً وميزات أخرى رائعة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص خلال هذه الفترة تطبيق واتساب على طرح العديد من الميزات الرائعة والجديدة تزامناً مع العام الجديد 2022، وذلك من اجل المنافسة مع العديد من تطبيقات الدردشة في العالم، حيث نجح التطبيق بالفعل في جذب الكثير من العملاء خلال الفترة الأخيرة وتخطى عدد المستخدمين الناشطين للتطبيق ملياري مستخدم، وأعلن التطبيق عن إطلاق مِيزة الإيموشن المتحرك قريباً خلال العام الجاري، حيث تُعد تلك المِيزة الرائعة عن ردود فعل على الرسائل، ويمكنك بعد إطلاق الميزة رد الفعل عليها من خلال ايموشن متحرك وهى من الميزات المستوحاة من فيسبوك.

واتساب يطلق مِيزة الإيموشن المتحرك

يمكنك من خلال المِيزة الجديدة التي سوف يُطلقها التطبيق خلال الفترة القادمة، إرسال رد فعل متحرك على الرسالة الواردة، وأكد التطبيق أنه سوف يتم إتاحة تلك المِيزة على جميع الهواتف الذكية سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو نظام ios، حيث تكون تلك المِيزة متاحة للإصدار التجريبي خلال أيام قليلة وفي القريب العاجل، حيث يعمل المتطورون في التطبيق عليها الآن.

مميزات WhatsApp في 2022

أعلن خلال المرحلة الماضية تطبيق واتساب على عدد من الميزات الجديدة التي سوف يتم إصدارها في العام الجاري 2022، وسوف نوضح لحضراتكم أهم الميزات التي أعلن عنها التطبيق خلال المدّة الأخيرة منها:

مِيزة التحقق بخطوتين واتساب ويب: حيث حرص التطبيق على توفير تلك المِيزة لزيادة الأمان والخصوصية والعمل على عدم اختراق التطبيق من المتطفلين والهاكرز، في حال استخدام أي شخص آخر للكمبيوتر الخاص بك، يمكنك تجاهل تلك المِيزة في حال عدم الرغبة في تفعيلها.

مِيزة المجتمعات: وهى من الميزات التي سوف يطلقها التطبيق خلال الفترة القادمة، ويمكنك من خلالها إرسال رسالة واحدة إلى كل المجموعات التي تُشارك فيها بضغطة واحدة، دون العمل على إرسال تلك الرسالة إلى كل مجموعة على حدة، وهى من الميزات الرائعة التي سوف توفر الوقت والجهد على جميع المستخدمين للتطبيق.

مِيزة حذف الرسائل لمسؤولي المجموعات: من الميزات التي طال انتظارها لجميع مسؤولي المجموعات من أجل حذف الرسائل الغير مرغوب فيها على المجموعة، وهى من الميزات الفريدة التي ستزيد من صلاحيات مسؤولي المجموعة وتجله قادراً على حذف جميع الرسائل الغير مرغوب فيها من المجموعة.