أخطر أسلحة لعبة ببجي موبايل Pubg mobile للفوز.. 6 اسرار جديدة

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عمر شويل - جدة أخطر أسلحة لعبة ببجي موبايل للفوز في 6 اسرار جديدة يمكنك إتباعها لاحتراف PUBG MOBILE، تلك اللعبة الجميلة التي يحبها الشباب في مختلف المراحل العمرية ما بين 12 عام إلي 20 عام، فقد تجاوز نسب البحث في معظم الدول عن الإصدار الجديد من pubg mobile والذي يسمي PUBG New State، حيث يقوم القائمون على اللعبة بتطوير الأسلحة والأدوات الخاصة باللعبة كي تجعل اللعبة في منصة المنافسة دائما.

حيث تجد PUBG MOBILE منافسة دائماً مع لعبة free fire الذي أعلن مؤخراً انضمام شخصية محمد رمضان في فري فاير كما كانت من قبل وضعت شخصية كرستيانو رونالدو في اللعبة، لذا تقوم أيضاً لعبة ببجي موبايل بتطوير اللعبة عن طريق إصدار نسخ جديدة من اللعبة بخصائص مميزة تزيد من اهتمام اللاعبون.

على مدار الفترات الماضية تقدم لعبة ببجي تحديثات مستمرة واضافات متميزة من أجل زيادة عدد المتابعين لهذه اللعبة التي وصلت في يوم من الأيام إلي أعلي احصائيات فى نسب تحميل الألعاب الإلكترونية وخاصة بعد وضع التحديثات الأخيرة في اللعبة.

أخطر أسلحة لعبة ببجي موبايل للفوز في اللعبة

عليك يا صديقي أن تعرف أهم الأسرار الجديدة في ببجي موبايل للتمكن من الفوز في هذه اللعبة الأكثر شعبية حول العالم والذي يعد أهم أسلحتها القوية سلاح akm وسلاح m416 وسلاح m164، حيث يمكنك التعرف أيضاً علي أقوي أسلحة ببجي موبايل والتي تتمكن منها الفوز بكل سهولة إذا اتبعت التعليمات المتاحة في الأسرار الجديدة للعبة pubg mobile، حيث تعد الأسلحة والملابس في لعبة ببجي موبايل من أهم الأدوات المساعدة في اللعبة للوصول إلي القمة والتي يتم الحصول عليها بطرق مدفوعة وطرق أخري مجانية، أهم الطرق المجانية هي عملية شحن ببجي موبايل من المواقع المجانية التي تقدم لها خدمات من أجل وصول الشدات إلى حسابك على id.

اقوي الأسلحة ببجي

تتشكل أسلحة لعبة ببجي ما بين الأسلحة الهجومية والأسلحة الدفاعية فالأسلحة الهجومية تشمل الأسلحة الألية مثل:

سلاح آلي M416

معدات سلاح آلي AKM

سلاح آلي M16A4

أقوي سلاح آلي SCAR-L

بالإضافة إلي مسدسات ببجي p18c وقناصات ( Kar98K- Mini14- SKS) وكذلك مدفع الرشاش الخفيف dp-28 واسلحة إسقاط الدروب awm- m249-groza وبنادق s12k- s686 القوية.

أسرار الفوز في PUBG MOBILE

اختيار مكان هبوط الطائرة بمعنى انك يجب أن تهبط في مكان قريب من المباني وليس فوق المبني، ويفضل أن يهبط بجوار المباني الأقل شهره.

تجميع الأدوات القتالية قدر الإمكان عند عملية الهبوط.

لا تحمل أشياء كثيرة عند الجري أو الهروب كي تتمكن من الجري بسرعة عالية.

استخدام الأشجار عند عملية الاختباء وجعل لون ملابسك قريب من لون الأشجار.

قم باستخدام السيارات الآلية في عمليات التنقل.

لا تجعل نفسك في مكان واحد فترات طويلة حتي لا يتم قنصك بسرعة.

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