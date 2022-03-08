نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود فري فاير 2022 أحدث اكواد Free Fire الجديدة صالحة للجميع وتعمل 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع كود فري فاير الرسمي قارينا Free Fire أجدد اكواد فري فاير المحدثة اليوم التحديث الجديد لعام 2022، تعمل الشركة الرسمية جارينا على تحديث أكواد فري فاير اليوم بشكل مستمر من اجل حصول اللاعب على الكودات الصالحة للاستعمال بشكل فوري دون الحاجة الى الانتظار، اذا يتم تحديث الكودات الخاصة بسيرفر الشرق الاوسط وأيضا السيرفر الأوروبي والأمريكي وأيضا السيرفر الفيتنامي، وذلك يتم بصورة مستمرة من اجل تمكين اللاعب من الاستعمال السهل لهذه الكودات.

كود فري فاير اليوم

هناك العديد من كودات فري فاير التي نجدها صالحة لكافة السيرفرات من سيرفر الشرق الاوسط والسيرفرات الأوروبية وأيضا السيرفر الأفريقي والعربي وغير ذلك كثير مما نستعرضه لكم من كودات غير مستعملة، يمكن العمل بها من اجل إيجاد السكنات المحببة من سكار تيتان وسكنات الشيطان والسكين، بالإضافة الى الفوز على عدد من رقصات اللعبة الشغالة والتي تكون مثل رقصات القلب والعرش.

اكواد فري فاير صالحة للجميع 2022

كودات شغالة تعتمد على ادخال الكود المراد في المكان الصحيح له عبر المركز الرسمي للعبة وهو موقع جارينا Free Fire، ومن تلك الكودات المفيدة والتي تعمل على المتعة والأثارة وتمديد الوقت داخل اللعبة ما يتمثل في كل من الأتي:

كود يكون بغرض تمكين اللاعب من إلغاء الحظر وهو HGKASSLUEPVS.

يوجد أيضا كود سلاح الببغاء الاسترالي وهو 4EUWRCXKPLV8.

الكود الخاص بسلاح Free Fire سيد العقول وهو RPATXG29EXSJ.

اكواد سكنات فري فاير

هناك الكثير من اكواد السكنات الخاصة بلعبة FREE FIRE ويكون منها ما يلي:

كود سكار تيتان وما يؤدي اليه الى ارتفاع اللاعب في مستويات عليا من اللعبة متمثلا في D4G1 D33S D5D4.

يوجد أيضا كود رقصات العرش وما لها من جاذبية خاصة في اللعب Y76S 1LR6 56L1.

ثم يوجد كود رقصة القلب فري فاير Z1KS 1ED6 43S1.

هناك أيضا الكود الخاص برقصة الكرسي للعبة Y7KS 1ER6 23H1.

موقع استبدال الكود Free Fire

يعتبر موقع غارينا هو الموقع الرسمي لاستبدال كود لعبة فري فاير، والفوز تبعا الى هذا الاستبدال بالجوائز المجانية التي تمنحها اللعبة من خلال موقع Garena، حيث يعمل المركز الرسمي قارينا في صدد تامين حساب اللاعب ومنحه الكثير من الجوائز مع إعداد من الذهب التي تمكنه من شراء احدث معدات الحرب.