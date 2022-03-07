نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وشروط ومميزات إصدار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto هي لعبة من نوع الاكشن والعالم المفتوح كما أنها من نوع المغامرات حيث انه تم تطوير اللعبة من قِبَل شركة روكستار جيمز وتم النشر بواسطة ROCK STAR GAMES كما أن اللعبة تعتبر ثالث لعبة ثلاثية الابعاد 3D في سلسلة جراند ثفت أوتو 5 وسيظهر ذلك من الصور الموضحة لكم وتعتبر اللعبة هي خامس إصدار أصلي لمنصة ألعاب كما أنه يعد ثامن إصدار في هذه السلسلة، اللعبة صدرت في شهر أكتوبر 2004 للبلاي ستيشن 2 كما ظهرت في يونيو 2002 للاكس بوكس ومايكرو سوفت ويندوز وعندما قرروا أن تنزل للأندرويد تلقا اللعبة نجاح هائل على مستوى النقد كما على مستوى المبيعات أيضاً وللمزيد عن اللعبة والشروط تابعونا رواد موقع ثقفني.

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

كما تحدثنا من قبل في المقدمة أن سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو 5 أول ما تم نزولها تلقت مستوى نجاح هائل في النقد والمبيعات وسبقها لعبة Grand Theft Auto: Vice city ومن ثم تبعتها جراند ثفت أوتو : ليبرتي سيتي ستوريز.

في البداية سنتحدث عن لعبة GTA V للاندرويد وما هي قصة اللعبة والأحداث الواردة بها فتابعونا.

في عام 1992 يصل شخص يدعى CJ. وهو كارل جونسون البطل الرئيسي في اللعبة. إلى لوس سانتوس لكي يحضر جنازة والدته بعد خمسة سنين من وجودة في ليبرتي سيتي لكي ينتقم لمقتل امه واخيه براين ومنها :-

كارل يقوم بالسرقة ومهام القتل وينفذها بناءً على تعليمات الرئيس في العصابة.

أماكن أحداث اللعبة تدور في ثلاثة مدن وهم : ولاية سان أندرياس فوق مدينة لوس أنجلوس. المدينة الثانية هي سان فييرو والتي تقع توجد مدينة سان فرانسيسكو. والمدينة الثالثة هي لاس فينتورس مكانها فوق مدينة لاس فيجاس الأمريكية. كما تفصل بين تلك المدن مساحات شاسعة من الريف والبلدان الصغيرة.



لعبة GTA V الأصلية وتثبيتها

في البداية يجب تشغيل نقطة WIFI في الجوال وذلك لأنها ستهتلك كثيراً إذا استخدمت باقات الهاتف.

أولاً يجب الدخول على تطبيق جوجل بلاي Google Play.

ثم البحث في مربع البحث عن لعبة Grand Theft Auto .

. ثم سيظهر بعد ذلك في نتائج البحث لعبة GTA V للاندرويد.

سيظهر أكثر من لعبة نظراً لكثرة الأشخاص الذين يبحثون في ذلك الشأن ولكن معظمها ستكون نتائج مضللة فنتائج البحث ستضمن لعبة GTA V الأصلية وإصداراتها وهي :

سان أندرياس

إصدار فايس سيتي.

إصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز.

فنقوم بالضغط على إصدار سان أندرياس.

هام ويجدر بالذكر أنه يجب شحن البطاقة الإلكترونية الخاصة بك برصيد كافي لشراء اللعبة. وبعد الدخول على اللعبة Grand Theft Auto: San Andreas ثم النزول لأسفل الصفحة سنجد قيمة اللعبة وقيمتها تقدر بثلاثون ريال سعودي.بعد القيام بعملية الدفع سوف نقوم بتثبيت اللعبة على الهاتف الجوال ثم يمكننا الاستمتاع بها.

لعبة Grand Theft Auto لهواوي ونوفا وهونر

كما يعلم معظم الزوار ولمن لا يعلم أيضاً. فمنذ عدة سنوات تقريباً الخمس سنوات. تم انسحاب خدمات جوجل من أجهزة هواوي ونوفا وهونر . ومنذ إصدار ذلك القرار. أصبحت كل الإصدارات الجديدة من تلك الهواتف التي بنظام أندرويد لا تدعم خدمات جوجل. ولكن لها نظام آخر يتم من خلاله تثبيت التطبيقات والألعاب فلا تقلق عزيزي قارئ موقع ثقفني. وإليكم الطريقة :

في البداية هناك يجب فتح تطبيق آب جاليري.

ثم البحث عن لعبة Grand Theft Auto .

. وكذلك اختيار الإصدار الذي يناسب الهاتف المحمول.

ثم الضغط على تثبيت.

متطلبات GTA V APK للاندرويد

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas من الألعاب التي يجب أن يكون لها متطلبات معينة حتى تعمل بكفاءة وهي :