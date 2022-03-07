الحل النهائي لمشكلة بطء الهاتف وتوقف الألعاب والتطبيقات عن العمل، نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لتسريع الهاتف بدون الاستعانة ببرامج خارجية، فمن المتوقع تجمُد الهاتف ووجود تهنيج وتقطيع مع كثرة تحميل التطبيقات؛ وذلك بسبب عدم قدرة المعالج على استيعاب هذا الكم من العمليات المتتالية. ومن المؤكد أن ذلك يؤثر بالسلب على أداء الهاتف بشكل عام وعلى المستخدم بشكل خاص؛ لذا نقدم لكم الحل النهائي لمشكلة بطء الهاتف وكيفية تسريع أداء المعالج لمنع تهنيج وتقطيع التطبيقات والألعاب.

حل مشكلة بطء الهاتف وتوقف الألعاب

عليك التوجه إلى الضبط حيث تظهر خيارات عدة الاتصالات، الأصوات و الاهتزاز، الاشعارات، السمات، المقاييس الحيوية و الحماية، الخصوصية، الحسابات والنسخ الاحتياطي، الحالة الرقمية وعناصر تحكم الأبوية، التطبيقات، الإدارة العامة والعناية بالجهاز وعدة خيارات أخرى يتم النقر على العناية بالجهاز او صيانة الجهاز، حيث يظهر أربعة خيارات البطارية، مكان التخزين، الذاكرة و الحماية، يتم النقر على الخيار الثالث الذاكرة، والتي توضح مساحة الرامات ولكي تتمكن من تسريع الهاتف عليك الدخول إلى هذا الخيار يوميا والنقر على زر حذف الان لتنظف الجهاز وتقليل العبء بدون حذف التطبيقات او الوسائط.

يتم الدخول إلى ضبط الهاتف ثم النقر على حول الهاتف والذي يُظهر خياراة عدة يتم النقر على زر رقم الإصدار ولكن ليست نقرة واحدة حيث يتم النقر لعدة مرات لا تقل عن سبع مرات، ومع الرجوع إلى القائمة السابقة نجد ظهور خيار جديد وهو خيارات المطور، يتم النقر على خيارات المطور ثم حجم الرسوم المتحركة وتظهر خيارات عدة يتم اختيار الخيار الأول X0.5، ثم النقر كذلك على زر حجم الرسوم للنقل وتظهر كذلك خيارات عدة يتم النقر على X0.5.

تسريع الهاتف بدون برامج 2022

لا شك أن كثرة التطبيقات على هاتفك تجعله اكثر بطئ لذا عليك النقر على خيار التطبيقات من اعدادات الهاتف، يمكن أن تجد تطبيقات لا تقوم باستخدامها ولكنها تشغل مساحة كبيرة جدا وبدون الحاجة إلى إلغاء التثبيت يتم النقر على مكان التخزين والنقر على، زر مسح البيانات ثم إيقاف إجباري، حيث يتم غلق عمل الهاتف في الخلفية بدون حذفه من على هاتفك حيث يمكنك استخدامه في وقت لاحق ولكنه لا يشغل مساحة في الرامات لتسريع الهاتف بأسهل طريقة.