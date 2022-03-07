طريقة تحميل دريم ليج سوكر 2022 تعليق عربي التحديث الأخير

دريم ليج سوكر 2022 بالتعليق العربي من أكثر الالعاب التي يبحث عنها عشاق كرة القدم علي شبكة الانترنت وتعتبر واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم علي الأطلاق بالرغم من حداثة اللعبة حيث ظهرت للمرة الاولي في عاما 2014 بواسطة وان تاتش جيم علي منصات بلاي ستيشن وأكس بوكس وويندوز والهواتف الذكية وتختلف اللعبة عن باقي ألعاب كرة القدم حيث يطلب منك تكوين فريق من الهواة في البداية وتبداء بعد ذلك الدخول في المباريات وتحقيق الفوز والبطولات من أجل شراء لاعبين ذات مستوي أعلي والدخول في البطولات الكبري وتسطيع أنشاء ملعب وفندق خاص بفريقك ونستعرض الأن مميزات اللعبة وطريق تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية.

مميزات لعبة Dream League Soccer 2022:

تشتمل على أكثر من 4000 لاعب معتمد من الـ FIFPro

رسوم ثلاثية الأبعاد انسيابية عالية الجودة عن طريق الذكاء الإصطناعي المعزز

إمكانية أخذ لقطات للركلات وصد الكرة بواسطة حارس المرمى والاحتفال وغيرها بشكل واقعي لا مثيل له

تكوين عالم كرة القدم الخاص بك من لاعبين وفرق وملعب ومرافق وتدريبات

اختيار المدربين الفنيين والبدنيين للفريق

تصميم ملابس وشعار فريقك كما تحب

تعيين وكلاء وكاشفي المواهب للحصول على أفضل المواهب وضمها لفريقك

تعليق صوتي حيوي ومثير لإشعال حماس اللعب

المشاركة في الفعاليات الدورية والمواسم وتأهل لدور الثمانية لتفز بمكافآت قيمة

إمكانية المنافسة مع لاعبي كرة القدم العالميين عن طريق Dream League Live

أضخم تعليق صوتي على الإطلاق، متوفر بالعديد من اللغات ويتضمن عدداً من نخبة المعلقين

على هذه المميزات الضخمة، لن تشغل اللعبة حيزاً كبيراً من مساحة جهازك

طريقة تحميل دريم ليج سوكر 2022