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عمر شويل - جدة طريقة تحميل دريم ليج سوكر 2022 تعليق عربي التحديث الأخير - ثقفني
دريم ليج سوكر 2022 بالتعليق العربي من أكثر الالعاب التي يبحث عنها عشاق كرة القدم علي شبكة الانترنت وتعتبر واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم علي الأطلاق بالرغم من حداثة اللعبة حيث ظهرت للمرة الاولي في عاما 2014 بواسطة وان تاتش جيم علي منصات بلاي ستيشن وأكس بوكس وويندوز والهواتف الذكية وتختلف اللعبة عن باقي ألعاب كرة القدم حيث يطلب منك تكوين فريق من الهواة في البداية وتبداء بعد ذلك الدخول في المباريات وتحقيق الفوز والبطولات من أجل شراء لاعبين ذات مستوي أعلي والدخول في البطولات الكبري وتسطيع أنشاء ملعب وفندق خاص بفريقك ونستعرض الأن مميزات اللعبة وطريق تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية.
مميزات لعبة Dream League Soccer 2022:
- تشتمل على أكثر من 4000 لاعب معتمد من الـ FIFPro
- رسوم ثلاثية الأبعاد انسيابية عالية الجودة عن طريق الذكاء الإصطناعي المعزز
- إمكانية أخذ لقطات للركلات وصد الكرة بواسطة حارس المرمى والاحتفال وغيرها بشكل واقعي لا مثيل له
- تكوين عالم كرة القدم الخاص بك من لاعبين وفرق وملعب ومرافق وتدريبات
- اختيار المدربين الفنيين والبدنيين للفريق
- تصميم ملابس وشعار فريقك كما تحب
- تعيين وكلاء وكاشفي المواهب للحصول على أفضل المواهب وضمها لفريقك
- تعليق صوتي حيوي ومثير لإشعال حماس اللعب
- المشاركة في الفعاليات الدورية والمواسم وتأهل لدور الثمانية لتفز بمكافآت قيمة
- إمكانية المنافسة مع لاعبي كرة القدم العالميين عن طريق Dream League Live
- أضخم تعليق صوتي على الإطلاق، متوفر بالعديد من اللغات ويتضمن عدداً من نخبة المعلقين
- على هذه المميزات الضخمة، لن تشغل اللعبة حيزاً كبيراً من مساحة جهازك
طريقة تحميل دريم ليج سوكر 2022
- أولا يجب توصيل الهاتف بشبكة الأنترنت عن طريق الواي فاي أو بيانات الهاتف.
- ثم فتح متجر التطبيقات الخاص بالهاتف وكتابة DLS في صندوق البحث.
- بعد ذلك الضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة لبدء عملية التحميل.
- بعد تحميل اللعبة تقوم بإنشاء الملف الخاص بك وإدخال الإسم وأختيار اسم لفريقك.
- ثم تقوم بأختيار عناصر الفريق وبداية المباريات لحصد البطولات.