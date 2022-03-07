سعر ومواصفات xiamoi poco M4 pro 5G بالسعودية

بعد طرح موبيل xiamoi popcorn M4 pro 5G في الأسواق أصبح الكثيرون يتسائلون عن سعر ومواصفات xiamoi poco M4 pro 5G، وهو يعتبر افضل الموبايلات التى تم طرحها في الأسواق عام 2021 م، حيث انه يحتوي على العديد من المميزات التي قد تؤهله ليكون أفضل موبيل تم إطلاقه حتي وقتنا هذا.

سعر ومواصفات xiamoi poco M4 pro 5G

أعلنت شركة شاومي عن طرح موبيل جديد بمواصفات عالية و مميزات رائعة، لهذا أصبح الكثيرون يبحثون عن سعر ومواصفات xiamoi poco M4 pro 5G وهو يُعد واحد من أفضل الأجهزة التي تم طرحها في هذا العام، ويمكن حصر تلك المواصفات فيما يلي:

من أبرز مواصفات الجوال أن يعمل بخاصة التلامس.

كما أنه يمنحك خاصية التحكم في كافة الأجهزة الكهربائية الخاصة بمنزلك عن بعد.

بجانب احتواء الهاتف على راديو fm.

علاوة على أن وزن الجوال مميز جدًا فهو لا تعدي 195 جراماً.

هذا غير أن الجوال يدعم استخدام شريحتي اتصال.

كما أن الهاتف يدعم كافة شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل بخاصية البصمة، وهي موجودة في زرار الباور.

وأيضًا يمكنك فتح الهاتف المحمول من خلال بصمة الوجه.

كما أنه تم توفير الهاتف بثلاث ألوان مميزة وهي الأزرق والأصفر والأسود.

أما بالنسبة لسعر الموبايل ذات مساحة 64 جيجا فهو يبلغ داخل المملكة العربية السعودية حوالي 850 ريال سعودي.

بينما قد يبلغ الجوال الذي تبلغ مساحته الداخلية حوالي 128 جيجا نحو 950 ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية.

ويختلف سعر xiamoi poco M4 pro 5G حسب اختلاف النسخة، سعر الجوال بنسخة 4 رام مع ذاكرة داخلية 64 حوالي 850 ريال سعودي، وكذلك نسخة رام 6 مع ذاكرة داخلية 128 حوالي 950 ريال سعودي.

مواصفات شاشة xiamoi poco M4 pro 5G

بجانب ذلك موبايل شاومي الجديد يتمتع بشاشة ذات مميزات رائعة لن تجدها في العديد من الموبايلات الأخرى التي تم طرحها في نفس الوقت، ويمكن حصر تلك المواصفات فيما يلي: