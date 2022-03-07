إي فوتبول بيس 2021 سيسون ابديت للموبايل هدايا كبيرة ايكون مومنت بيس 2021 مجانا

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عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2021 سيسون ابديت ، هي إحدى تحديثات لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل التي تتم بشكل شهري والتي يتم فيها إضافة أيقونات وهدايا مجانية من الكوينز والنقاط وكذلك عملة GP. وتبقى هذه اللعبة مصدر للسعادة والاستمتاع وروح المنافسة لدى محبي كرة القدم في العالم أجمع. كما يبحث دائما مستخدمي اللعبة عن طريقة لبناء فريق قوى يدخل به المنافسة والفوز في المباريات. وذلك لترقية مرتبة المستخدم على مستوى اللعبة والتي تحددها KONAMI. واليوم سوف نتعرف سويا عن ما هو الجديد في تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل. كما سنستعرض كيفية الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

كيفية الحصول على إي فوتبول بيس 2021 سيسون ابديت

لا تقلق عزيزي المستخدم الأمر لا يستغرق سوى بضعة دقائق للحصول على تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل. حيث أن التحديث الكبير الماضي كان في ديسمبر 2021 وتغير كل شئ في اللعبة من صفقات وزي رسمي للفرق. كما تم نزول هدايا كبيرة أيضا. وفي هذا التحديث الذي سيتم نزولة الخميس المقبل 2022 سيكون هو الأخير قبل نزول إي فوتبول بيس 2022 مباشرة في أواخر مارس الحالي. وللحصول على التحديث الجديد يوم الخميس يجب إتباع التالي.

أولا الاتصال بشبكة الأنترنت من خلال الهاتف.

كما يجب الدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل .

. سوف تظهر أيقونة بها تحديث ويجب النقر على استمرار. وذلك صباح يوم الخميس المقبل.

سيتم تحويلك أتوماتيكيا إلى صفحة جوجل بلاي إذا كان الجوال أندرويد وفي حالة جوال ايفون يتم سيتم تحويلك إلى آبل ستور.

كذلك سيظهر زر تحديث UPDATE يجب الضغط على ذلك الزر.

نقوم بالانتظار لبضع دقائق حتى تمام نزول تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل .

. والآن قم بفتح اللعبة واستمتع بالهدايا الكبيرة التي تقدمها كونامي.

كيف تحصل على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا

ايكونيك مومنت بيس 2021 هي أيقونة من اللاعبين الأساطير أو الحاليين ولكن بقدرات كبيرة وهائلة. حيث يتم نقل فريقك من مرحلة إلى مرحلة كبيرة في المنافسة بفضل لاعبين ايكون مومنت بيس 2021. وسيتم في إي فوتبول بيس 2021 سيسون ابديت الخميس المقبل. نزول منافسة من مباراة واحدة. ويتم الحصول على 2 ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. ويجب أستغلال الحصول على ايكونيك مومنت بيس 2021 مجانا في تقوية فريقك. لذلك يتم انتظار تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل للشهر الحالي للحصول على الهدايا الكبيرة.

والآن عزيزي القارئ لقد تعرفنا سويا عن كيفية وموعد نزول إي فوتبول بيس 2021 سيسون ابديت. كما تعرفنا أيضا على كيفية الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. نتمنى لكم مباريات ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.