Poco x4 pro موبايل شاومي الجديد | مراجعة الهاتف والأسعار

Poco x4 pro هاتف جديد آخر تم الإعلان عنه ضمن مجموعة الهواتف الذكية الجديدة من شاومي. حيث في مؤتمر MWC الذي عُقد مؤخراً في مدينة برشلونة أعلنت الشركة عن هاتف جديد من عائلة الـPoco x وهو Poco x4 pro. الهاتف يأتي خليفة الإصدار السابق Poco x3 pro والذي شهد شعبية كبيرة لما قدمه من مواصفات ومميزات مقابل سعره المناسب. الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت أيضاً عن هاتف آخر وهو Poco M4 pro 4G ، وقد أطلقت في وقت سابق نسخة الـ5G من نفس الهاتف Poco M4 pro 5G.

مواصفات هاتف Poco x4 pro :

‌يأتي الهاتف بوزن خفيف يقدر بحوالي 205 جراماً.‌

كما يأتي بخامات تصنيع بالكامل من البلاستيك Poly Carbonite ، في كل من ظهر الهاتف والإطار حوله.‌

يمكن بالهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كما يمكن أيضاً تركيب شريحة اتصال واحده فقط مع كارت ميموري ، حيث يتشارك مدخل كارت الميموري مع مدخل الشريحة الثانية.‌

كذلك الهاتف يأتي مع مقاومة للغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53.‌

يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.67 إنش من نوع AMOLED ، تدعم جودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل أي بمعدل كثافة 395 بكسل لكل إنش.‌

درجة سطوع الشاشة تصل إلي حوالي 1700 شمعة مع دعم خاصية HDR10 ، مما يوفر وضوحاً أكبر لمحتوي الشاشة حتي في الإضاءة العالية.‌

كما تأتي أيضاً مع معدل تحديث أعلي يصل إلي 120 هيرتز ، يعطي تجربة أكثر سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل.‌

كذلك الشاشة تتميز بوجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة مستخدم شاومي الخاصة لأجهزة البوكو MIUI 13 for POCO.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 695 5G ، والذي يعد إصدار جديد من معالجات الشركة بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

يعمل المعالج بنواتين من نوع Kryo 660 Gold بتردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Kryo 660 Silver ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.7 جيجا هيرتز.‌

يوجد أيضاً بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 619.‌

متوفر من الهاتف نستخين من مساحة التخزين المتوفرة وهما : 128 مع 6 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف تأتي من نوع UFS 2.2 ، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X.

كاميرا هاتف Poco x4 pro :

‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما أن الهاتف مزود بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF مع مستشعر من سامسونج من نوع HM2.‌

الكاميرا الثانية تأتي التصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بزاوية تصوير واسعة 118° ومستشعر من سوني من نوع IMX355.‌

أما عن الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو.‌

تدعم الكاميرات تصوير الـPanorama وخاصية HDR ، بالإضافة إلي فلاش من نوع ليد داخل مستطيل الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فيدعم الهاتف التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يدعم الهاتف مستشعر IR BLASTER ، لذا يمكن من خلال الهاتف التحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌

كما يدعم أيضاً خاصية الـNFC.‌

يتوفر الهاتف كذلك مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، توفر وضوح أكثر للأصوات.‌

أيضاً يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بإضافة سماعة الأذن.‌

كما العادة في أغلب الهواتف الجديدة تأتي البصمة في جانب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه Face ID.‌

كذلك يوجد بالهاتف بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 41 دقيقة فقط.‌

كما يأتي بالهاتف مدخل شحن من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.‌

أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم : الأسود ، الأزرق ، والأصفر.

سعر هاتف Poco x4 pro :