طريقة تحميل جراند ثيفت اوتو فايس سيتي GTA6 تحديث 2022 للموبيل

جراند ثيفت اوتو فايس سيتي هي حلقة من حلقات سلسلة ألعاب جاتا الأشهر، والتي ظهرت للمرة الأولى عام 1997. توالت أجزاء السلسلة حتى هذا الجزء الذي تم إطلاقه عام 2001. انطلقت اللعبة لأول مرة على أجهزة البلايستيشن PS2، ولاحقاً صدرت النسخ المناسبة لأنظمة الويندوز وأجهزة الإكس بوكس. وقد سبق هذا الإصدار من لعبة GTA لعبة سرقة السيارات الكبرى 3 وتلاها في سلسلة الألعاب جراند ثيفت اوتو سان اندرياس. انتشرت اللعبة حول العالم خلال السنوات، لتحتل مكاناً بين أفضل 10 ألعاب فيديو في اليابان عام 2006؛ وقد كانت اللعبة الوحيدة غير اليابانية ضمن المجموعة. لنتعرف على المزيد عن اللعبة سوياً.

طريقة لعب جراند ثيفت اوتو فايس سيتي:

تدور أحداث اللعبة في ثمانينيات القرن الماضي وتحديداً عام 1986 في أمريكا داخل مدينة فايس سيتي. و مدينة فايس سيتي هي مدينة افتراضية بنيت على شاكلة مدينة ميامي الأمريكية.

بطل اللعبة هو قاتل مأجور يعمل لدى المافيا يدعى Tommy Vercetti، والذي تنجح الشرطة في القبض عليه أثناء قيامه بصفقة مخدرات فاشلة. يخرج تومي من السجن ويسعى لتكوين إمبراطورية إجرامية يكون هو حاكمها ليتمكن لاحقاً من الانتقام ممن تسببوا في حبسه من المسئولين. في سبيل تحقيق ذلك تقوم أنت كلاعب بمساعدة تومي لتنفيذ المهمات المختلفة في أنحاء مدينة فايس سيتي، والتي سيتعرض خلالها لبعض الفخاخ والمكائد والخيانات.

مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي:

الجرافيكس المطورة عالية الدقة لمزيد من المتعة والإثارة كذلك مجسمات الشخصيات ثلاثية الأبعاد محسنة الألوان والإضاءة أهداف التصويب وإطلاق النار أكثر دقة وتطوراً عدد لا نهائي من ساعات اللعب المتجدد مدمج باللعبة خاصية تأثير التلامس إمكانية توصيل اللعبة بأجهزة خارجية عن طريق MoGa wireless Game controller و USB Gamepads. كذلك يمكن التحكم في إعدادات الجرافيكس إمكانية التحكم في إعدادات واستراتيجيات اللعب حسب الرغبة اللعبة متاحة لجميع الأجهزة المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو

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