الطريقة الصحيحة لاسترجاع الصور والفيديوهات والملفات المحذوفة من الموبايل بعد الفورمات 2022

أفضل برنامج لاستعادة الصور المحذوفة من هاتف 2022 يساعد على استعادة الصور عالية الجودة، لذا من خلال موقع ثقفني سنتعرف على أروع التطبيقات لاسترجاع الصور المحذوفة من الهواتف في عام 2022 وسنرجع أيضًا إلى ميزات هذه التطبيقات، فبمجرد أن يتعرض الشخص لفقد الصور من هاتفه المحمول يلجأ للبحث عن أهم وأفضل برامج استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف، لذلك ، مع ما يلي سنتعرف على أفضل البرامج لاستعادة الصور المحذوفة من هاتفك وماذا يفعل كل تطبيق.

استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف 2022

يمكن أن يمثل فقد الصور مشكلة كبيرة خاصة إذا كانت ذات قيمة بالنسبة لك، حيث يحتوي بعضها على ذكريات يصعب استردادها أو تحتوي على بيانات عمل مهمة لذلك إذا كنت ترغب في استعادة الصور المحذوفة من هاتفك فقم بقيادة فهرس البحث الخاص بك إلى أفضل برنامج لاستعادة الصور المحذوفة من هاتفك.

استرجاع الصور المحذوفة بتطبيق Disk Digger Photo Recovery

يعد Disk Digger Photo Recovery من أفضل البرامج لاستعادة الصور المحذوفة من هاتفك وهذا التطبيق ممتاز لاستعادة الصور ومقاطع الفيديو المفقودة من هاتفك سواء كان هاتفك متجذرًا أم لا، إذا كان هاتفك متجذرًا فإنه يتيح لك إجراء بحث عميق داخل الجهاز ولكن إذا لم يوفر جذرًا فإنه يعمل فقط مع الفحص الأساسي، التطبيق من أبسط وأخف ما يمكن التعامل معه فهو لا يستنزف موارد أجهزة الهاتف ويسمح لك البرنامج باسترجاع جميع الصور المسترجعة.

مميزات تطبيق Disk Digger Photo Recovery

يمتاز Disk Digger Photo Recovery بعدد كبير من المميزات، والتي تظهر من خلال الآتي: