لمنع الإزعاج.. طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين بخطوات بسيطة

يبحث العديد من المستخدمين عن طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين، والتي تُعد من الأمور الهامة التي يرغب الكثير في استخدامها في بعض الأحيان أو على طول الأمر، حيث أنه قد ترغب في بعض الأحيان في الاتصال دون علم الشخص برقم الهاتف الخاص بك، وقد يكون السبب مجهول للكثير ولكنه معلوم لك، ومن أجل إخفاء رقم المتصل وحماية الخصوصية، سوف نعرض لحضراتكم طريقة إخفاء الرقم عند الاتصال من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية دون استخدام تطبيقات.

طريقة إخفاء رقمك عند الاتصال بالآخرين بخطوات بسيطة

تُساعد تلك الطريقة على عدم ظهور رقمك عند الاتصال ببعض الأشخاص حَسَبَ رغبتك الشخصية، وذلك من اجل التخلص من الإزعاج والأشخاص المتطفلين الذين سبقت واتصلت بهم خلال الفترة الماضية، مما يتسبب لك في العديد من المضايقات، وقد يكون الاتصال لمرة واحدة فقط لأي ظروف، مما يتسبب لك في المضايقة، وهنا يبحث الشخص عن طريقة لإخفاء رقم الهاتف حتى لا يتعرف الشخص الغير مرغوب فيه على رقم هاتفك الشخصي الذي اضطررت للاتصال به لأي ظروف كانت.

يمكنك الآن إخفاء رقم هاتفك عند الاتصال بالآخرين وجعله يظهر كرقم خاص أو Private number، قد توفر بعض شركات الاتصال خدمة الرقم الخاصن حيث تجعل رقمك خاص لا يظهر عند الاتصال بالأشخاص الآخرين، كما تُقدم بعض التطبيقات والمعروفة بتطبيقات الطرف الثالث خدمة إخفاء هُوِيَّة المتصل بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، وسوف تظهر على الشاشة عند الاتصال برايفيت نمبر، حيث يمكنك بكل سهولة حظر رقم الهاتف الخاص بك ومعرف الاتصال عند إجراء كل مكالمة من خلال تغير الإعدادات على الجهاز الخاص بك، حيث تظهر No Caller ID أو خاص على شاشة الهاتف سواء أندرويد أو أيفون للشخص الذي تتصل به.

يمكنك إخفار الرقم من خلال الخطوات التالية: