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عمر شويل - جدة الحل النهائي لمشكلة انقطاع الصوت في جميع هواتف الأندرويد بطريقة مضمونة 100%، هناك بعض الأمور التي قد تحدث فجأة وتزعج مستخدمي هواتف الأندرويد، يُعتبر أحد هذه الأمور هو إنقطاع الصوت بشكل مفاجئ عن الهاتف، والذي يتسبب في مشكلة أثناء إجراء المكالمات وسماع مقاطع الموسيقى والفيديوهات بكل تأكيد، لذا نقدم لكم اليوم أفضل 5 طرق مضمونة لحل مشكلة إنقطاع الصوت في جميع هواتف الأندرويد 2022.

حل مشكلة انقطاع الصوت في الهاتف

خمس طرق نقدمها لكم اليوم تمكنك من حل مشكلة إنقطاع الصوت في هواتف الأندرويد، عليك تجربة الطريقة الأولى وفي حالة عدم نجاحها يتم تجربة الطريقة الثانية وهكذا، الطريقة الأولى لحل مشكلة إنقطاع لصوت كل ما عليك هو التوجه إلى إعدادات الهاتف ثم يتم إختيار خيار التطبيقات من بين الخيارات الظاهرة، ثم يتم النقر على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يسار الشاشة حيث تظهر ثلاث خيارات إدارة الأذونات، إمكانية وصول مميزة وإعادة ضبط تفضيلات التطبيقات، يتم النقر على الخيار الأخير إعادة ضبط تفضيلات التطبيقات، ثم يتم ظهور رسالة يتم النقر على خيار إرجاع أو Reset، ثم يتم إعادة تشغيل الهاتف لمعرفة هل تم حل المشكلة أم لا و في حالة عدم حلها عليك تجربة الطريقة الثانية.

الطريقة الثانية لحل المشكلة هو حل بسيط ولكن يجب التأكد منه ربما يكون هو سبب المشكلة، يتعلق الحل الثاني بالبلوتوث لذا يتم التوجه إلى البلوتوث وعند تشغيله نجد جميع الأجهزة التي تم إقترانها بهاتفك، يتم إلغاء الإقتران وتعطيل البلوتوث وإعادة تشغيل الهاتف لتجربة حل هذه المشكلة، الطريقة الثالثة لحل مشكلة إنقطاع الصوت في هواتف الأندرويد يتم فيها التوجه إلى خيار الإعدادات ثم النقر على خيار الإدارة العامة، تظهر عدة خيارات يتم النقر على خيار إعادة الضبط.

انخفاض مستوى الصوت للجوال

بعد النقر على إعادة الضبط يظهر ثلاث خيارات إعادة ضبط كل الإعدادات، إعادة ضبط الشبكة و إعادة ضبط إمكانية الوصول، يتم النقر على الخيار الأول إعادة ضبط كل الإعدادات ثم النقر على خيار إرجاع الضبط مع عدم فقد صور أو مستندات بكل تأكيد، ثم يتم إعادة تشغيل الهاتف لنجد حل المشكلة على الفور، الطريقة الرابعة يتم فيها النقر على التخزين من زر الإعدادات، ثم يتم النقر على خيار حذف الملفات المؤقتة أو خيار التنظيف حيث يتم إعادة تشغيل الهاتف لحل المشكلة.

الحل الخامس يتم من خلاله التوجه إلى الضبط ثم النقر على ثم النقر على الأصوات و الإهتزاز، ثم يتم النقر على خيار الصوت و زر درجة الصوت وإرتفاع كافة درجات الأصوات الخاصة بالهاتف، في حالة تجربة الطرق الخمسة لحل مشكلة إنقطاع الصوت في جميع هواتف الأندرويد وعدم حل المشكلة إذا هناك مشكلة في سماعات الهاتف.