طريق متعددة لشحن شدات ببجي عن طريق ID والحصول على آلاف الشدات بخطوات رسمية وآمنة

طرق شحن شدات ببجى، تتعدد طرق شحن شدات ببجى موبايل ما بين المجانية والمدفوعة ولكن لا يعلم الملايين من اللاعبين كيفية شحن شدات ببجى بطريقة صحيحة وأمنة خاصة بعدما انتشرت الكثير من طرق النصب والاحتيال لسرقة رصيد المستخدم مثل المواقع التي تدعى أنها تقدم شدات مجانية وهى فى الحقيقة لا تقدم شيئا، لذلك سنتعرف فى السطور التالية على أفضل المواقع والتطبيقات التي يمكنك من خلالها شحن شدات ببجى بسهولة وبطريقة مضمونة.

موقع شحن شدات ببجى عن طريق ID

رغم أن هناك العديد من الطرق لشحن شدات ببجى إلا أن الكثير من اللاعبين يفضلون شحن الشدات عن طريق الـ ID، ويعد موقع Pubg Midasbuy أحد المواقع المعتمدة من قبل شركة ببجى موبايل التي توفر خدمة شحن شدات ببجى عن طريق ID بأسعار مناسبة وللمواسم المختلفة باللعبة، وأهم ما يميزه أنه متاح استخدامه لجميع الدول العربية، ومن أجل شحن شدات ببجى عبر موقع Pubg Midasbuy اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع Pubg Midasbuy.

حدد دولتك من خلال المربع الأخضر المتواجد بالأعلى، ثم اضغط على “انطلق”.

حدد خيار UC من خلال الضغط على شراء.

إدخل الـ ID الخاص بك.

حدد طريقة الدفع المناسب لك ثم حدد عدد الشدات التي ترغب بشرائها.

اضغط على “ادفع الآن” وسوف يتم تحويل الشدات على حسابك فور إتمام عملية الدفع.

شحن شدات ببجى من موقع oonoo

يعد موقع oonoo من أشهر المواقع التي تقدم شحن شدات ببجى بطريقة مجانية عن طريق إنجاز بعض المهمات التي يتطلبها منك الموقع مثل مشاهدة إعلانات وفيديوهات والإجابة على بعض الأسئلة وإحالة الموقع إلى الأصدقاء لكسب الكثير من النقاط والهدايا التي يمكنك تحويلها إلى شدات بعد ذلك.

شراء بطاقة رويال باس

يمكنك شحن شدات ببجى من خلال شراء بطاقات رويال باس عن طريق دفع $10 فقط لأول مرة ثم تقوم بالقيام بعدد من المهام التي تحصل من خلالها على نقاط وهدايا والتي تكون إحدها شحن ببجى المجانية والمتاحة لجميع اللاعبين الاستفادة منها بسهولة.