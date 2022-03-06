2000 كوينز مجانية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا وشراء ايكون مومنت بيس 2021 مضمون

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عمر شويل - جدة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا، الكوينز الذي يبحث عنها محبي اللعبة لشراء العديد من لاعبين ايكون مومنت بيس 2021. كما يتم تدريب بها المدربين وشراء المدربين أيضا. وتم تنزيل تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل بهدايا خرافية مجانية. يمكن الحصول عليها بدون مشاكل حيث كما أنها هدايا مضاعفة. واليوم سوف نستعرض لكم أهم خطوات شحن كوينز PES 2021 Mobile بطريقة مجانية حتى 2000 كوينز للحساب الواحد. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا للحصول على ايكون مومنت بيس 2021

هناك طريقتين ليتم شحن كوينز بيس 2021 مجانا حيث هناك طريقة عن طريق المباريات والطريقة الأخرى عن طريق التسجيل اليومي على اللعبة. الطريقة الأولى هي لعب منافسات مباريات DAY والفوز بها ليتمكن المستخدم من الحصول على الكوينز المجانية من خلالها حتى 200 كوينز مجانية. كما معرف أيضا أن منافسات DAY يتم صدورها مرتين أسبوعيا. حيث يمكن من خلال الفوز في كلاهما يمكن الحصول على 400 كوينز مجانية بدون مشاكل. كما يتم الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 بالكوينز أيضا التي تم الفوز بها.

أما بالنسبة للطريقة الثانية عن كيف تحصل على كوينز في PES 2021 هي تسجيل الدخول اليومي على اللعبة. ولكن يجب خيار الهدية اليومية من الكوينز وليس من ال GP. حيث يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بعدد 100 كوينز مجانية وبإجمالي شهريا 400 كوينز. نقوم بإضافة الكوينز هذه مع الكوينز التي ذكرناها في الفقرة السابقة حتي يتم جمع 2000 كوينز مجانية شهريا بدون شراء أي كوينز من متجر كونامي. ويتم شراء ايكون مومنت بيس 2021 عن طريق كمية الكوينز الهائلة التي تم الفوز بها.

كيف تحصل على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا

بعد أن يتم الفوز بـ ايكون مومنت بيس 2021 بعد شحن كوينز PES 2021 Mobile يتم أيضا الحصول عليها بطريقة مجانية. وذلك من خلال منافسة EUROPEAN CLUB الأسبوعية. حيث قامت كونامي في الفترة الأخيرة بتنزيل منافسة مرتين أسبوعيا ويتم فيها الفوز بلاعب ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. وذلك بعد لعب المباراة والفوز بها.

وبهذه الفقرات السابقة نكون قد أنهينا من كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. كما تعرفنا سويا على كيفية الحصول ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. نتمنى لكم مباريات ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.