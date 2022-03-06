هاتف أندرويد مميز من OnePlus يظهر قريبا

سرّبت بعض مواقع الإنترنت بعض مواصفات الهاتف الذي ستطرحه OnePlus قريبا لتنافس به أفضل الأجهزة المحمولة.

وتبين الصور المسربة لتصميم هذا الهاتف أن الكاميرا الأساسية له ستضم عدة عدسات مثبتة في إطار مستطيل الشكل على الواجهة الخلفية، وإحدى هذه العدسات أتت بفتحة عريضة جدا.

ويفترض أن يحصل هذا الهاتف على قدرات كبيرة في التعامل مع البيانات وأن يعمل بكفاءة مع شبكات 5G بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.

وسيزود أيضا بشاشة AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، تردددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها (3212/1444) هيرتزا.

كما ستجهزه OnePlus بنظام تشغيل OnePlus مع واجهات OxygenOS 12، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي امبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.