طريقة سهلة لتنزيل لعبة ببجي نيو ستيت pubg new state على الهواتف المختلفة

من الكلمات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي عن أسهل وافضل طريقة لتنزيل لعبة ببجي نيو ستيت، وهذا بالتزامن بعد إعلان شركة ببجي على وجود نسخة جديدة من لعبة ببجي، وتحمل الكثير من الإضافات المميزة والرائعة، والتي تجعل اللعبة أكثر تشوقاً وغموضاً، وتعتبر لعبة ببجي هي من الألعاب الشيقة والتي توفر للاعب الإثارة والغموض الذي يبحث عنه دائما بين الألعاب الإلكترونية ، وخلال هذا المقال نوافيكم طريقة تنزيل ببجي نيو ستيت.

طريقة تنزيل لعبة ببجي نيو ستيت

تعتبر لعبة للجي نيو ستيت من النسخة الجديدة والحديثة للعبة ببجي، والتي تتميز عن غيرها بالواقعية، وهي مزودة بالكثير من الملابس والأسلحة والمركبات القوية والشيقة، ومن السهل جداً تنزيل تحديث اللعبة الجديدة على الأجهزة المختلفة من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على متجر جول بلاي.

كتابة اسم اللعبة ببجي نيو ستيت في مكان البحث.

الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر نتائج البحث، وعليك الضغط على أيقونة ثبيت اللعبة، والانتظار حتى يتم الانتهاء من عملية التثبيت.

يتم فتح اللعبة من خلال الايقونة الخاصة بك على الشاشة الرئيسية للهاتف.

لعبة ببجي نيو ستيت

لعبة ببجي من الألعاب القتالية الشهيرة والتي انطلقت في عام 2017، وأصبحت متاحة تنزيلها عبر أجهزة الكمبيوتر والبلايستشن فور والأندرويد، ولعبة ببجي نيو ستين واحدة من ضمن نسخ ببجي الأصلية، وهي تتميز بالواقعية أكثر، حيث تم إضافة الكثير من التحسينات للعبة ومن بينها طيارة دون طيار، المركبات الجديدة ومنها القطارات والطائرات، وبجانب الرسومات المختلفة.

كما أن اللعبة أصبحت بها الكثير من المنازل أو الكهوف والتي يوجد بها زجاج، وتم تحديث بعض الأسكوبات مثل سكوب هولو، كما أن الصواريخ أصبحت في لعبة ببجي نيو ستين يتم قذفها من السماء، كما إضافة سيارات مصفحة لا تتأثر بإطلاق النار ومن الممكن تدمير السيارات العادية بها، كما تم تطوير الجرافيك الخاص باللعبة بشكل كبير جداً، يعتمد بشكل كبير على تقنيات وأساليب حديثة.، كما أصبح هناك دروع مختلفة في اللعبة تساعد اللاعب على الحماية، والجدير بالذكر أن ببجي نيو ستيت تدور في المستقبل في عام 2051.