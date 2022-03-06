جدول اسعار ايفون 13 بجميع أنواعة في ” جرير – اكسترا “

إليك جدول أسعار آيفون 13 بجميع أنواعه في مكتبة جرير ومكتبة اكسترا ومكتبة جرير هي واحدة من المكتبات المشهورة في المملكة العربية السعودية التي تبيع الأدوات المدرسية والهواتف الذكية من أنواع مختلفة، ويحصل عدد كبير من الأشخاص على الهواتف من هذه المكتبة خصيصا ًًولذلك يبحثون بشكل دائم عن الاسعار وهذا ما سوف نتيحه لكم خلال هذا المقال.

سعر ومواصفات ايفون 13

آيفون 13 هو أحد الإصدارات الحديثة من شركة أبل الأمريكية ويتميز بالعديد من المواصفات التي تجعله واحداً من أفضل الهواتف التي يسعى عدد كبير من الأشخاص إلى شرائها الآن:

ألوان الهاتف

يتوفر الهاتف بالألوان التالية:

وردي.

أزرق.

سماء الليل.

ضوء النجوم.

السعة

يتوفر الهاتف بسعة التخزين التالية:

128GB‏‏.

سعة 256GB‏.

512GB.‏

مواصفات كاميرا هاتف آيفون 13

كاميرا هاتف أيفون 13 مميزة لإعطاء وضوح عالي وتتميز بما يلي:

نظام كاميرا مزدوجة 12MP: كاميرا واسعة وكاميرا واسعة للغاية.

تثبيت بصري جيد لصور الفيديو بتقنية تحريك المستشعر.

يحتوي على عدسة سباعية العناصر وعدسة خماسية العناصر وهي العدسة الكبيرة.

بها فلاش True Tone مع التزامن البطيء

تتيح خاصية التصوير البانورامي وياتي غطاء العدسة الخاصة بالكاميرا من الكريستال الياقوتي.

تتميز أيضاً بميزة 4 HDR‏ الذكية والأنماط الفوتوغرافية مع التقاط الكثير من الألوان للصورة الواحدة في كل مرة.

وبها أيضا خاصية التثبيت التلقائي للصور، نمط التصوير المتتابع وتحديد الموقع الجغرافي للصورة.

يلتقط الهاتف الصورة بالعديد من الامتدادات.

سعر آيفون 13 في جرير

أيفون 13 بسعة 128 جيجابايت بسعر 3.599 ريال سعودي.

سعر أيفون 13 بسعة 256 جيجابايت 4.099 ريال سعودي.

أيفون 13 بسعة 512 جيجابايت بسعر 5.099 ريال سعودي.

سعر آيفون ايفون ميني 13 سعة 128 جيجابايت 3299 ريال سعودي.

أيفون 13 ميني بسعة 256 جيجا بسعر 3799 ريال سعودي.

سعر أيفون 13 ميني بسعة 512 جيجا 4799 ريال سعودي.

سعر هاتف آيفون 13 في اكسترا