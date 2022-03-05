طريقة تحميل gta san andreas جراند ثيفت اوتو سان اندرياس للموبيل أخر تحديث

جراند ثيفت اوتو سان اندرياس هي إحدى إصدارات اللعبة الأشهر GTA، والتي لاقت رواجاً واسعاً و شعبية كبيرة في أوائل الألفينات. في هذا المقال نعرض كل ما يخص اللعبة. طورت شركة Rockstar Games لعبة GTA و أطلقتها للمرة الأولى عام 2004 على جهاز البلايستيشن PS2؛ لتصبح اللعبة واحدة من أشهر ألعاب الفيديو للأكشن والإثارة. وفي العام التالي 2005 وبسبب المبيعات المرتفعة للعبة، تم إصدار نسخ خاصة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الإكس بوكس. توالت بعد ذلك أجزاء السلسلة فظهر لاحقاً جراند ثيفت اوتو ليبرتي سيتي ستوريز وجراند ثيفت أوتو فايس سيتي ونتعرف الأن علي طريقة التحميل ومعلومات عن الللعبة.

عن لعبة جراند ثيفت اوتو سان اندرياس:

تدور أحداث اللعبة في ولاية خيالية أمريكية تسمى سان اندرياس، وبها ثلاث مدن رئيسية وهن لوس سانتوس المقابلة لمدينة لوس أنجلوس و مدينة لاس فينتوراس المقابلة لمدينة لاس فيجاس وأخيراً مدينة سان فييرو المقابلة لمدينة سان فرانسيسكو. كما أن اللعبة تحاكي أحداث الشغب وفساد شرطة مدينة لوس أنجلوس التي اشتهرت عام 1992.

بطل اللعبة هو رجل عصابات يدعى CJ، والذي يعود إلى المدينة بعد مقتل والدته ليجد كل معارفه في حالة من الفوضى. يبدأ CJ في تنفيذ المهمات ليصل إلى الحقيقة وهنا تبدأ الإثارة. تحتوي هذه النسخة من اللعبة على قاعدة كبيرة من السيارات والطائرات الهليكوبتر والأسلحة والطرق لم تتواجد في النسخ الأقدم.

في عام 2013، أصبحت اللعبة متاحة للأجهزة المحمولة من نظام أندرويد، وتوالت التطويرات على اللعبة بواسطة شركة Rockstar Games حتى وصلنا للنسخة الأحدث الملائكة لجميع أنواع أنظمة الجوالات؛ والتي سنتحدث عنها في السطور القادمة.

طريقة تحميل gta san andreas