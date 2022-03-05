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عمر شويل - جدة حل مشكلة الذاكرة ممتلئة بدون برامج لجميع هواتف الأندرويد 2022 وتفريغ مساحة الهاتف بطريقة مضمونة، نقدم لكم اليوم حل عملي لمشكلة امتلاء السعة التخزينية للهاتف وظهور الرسالة التحذيرية التي توضح بأن مساحة التخزين منخفضة، فمع ظهور تلك الرسالة يتأثر أداء الهاتف ولا يمكنك تحميل أي تطبيقات، فيديوهات أو موسيقى. هناك طريقة جديدة ومميزة لحل تلك المشكلة وجلب مساحة تخزينية لا تقل عن جيجا، وذلك عن طريق كود سري يعمل على الهواتف التي تدعم نظام التشغيل أندرويد؛ حيث يقوم هذا الكود البرمجي بتفريغ مساحة تصل إلى جيجا بايت متواجدة على هاتفك ولا تقوم بالإستفادة منها.

حل مشكلة الذاكرة ممتلئة بدون برامج

عند التوجه إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك تظهر لك الخيارات المعتادة في نظام التشغيل وتتضمن البطارية، الأمان، التخزين بالاضافة إلى عدة خيارات أخرى. يتم النقر على زر التخزين ثم الضغط على تخزين البيانات لكي تظهر معلومات المساحة الفارغة والمساحة الممتلئة بجهازك، لكي ولكي تتمكن من تفريغ المساحة المشغولة في هاتفك بدون حذف تطبيقات نحتاج إلى إدخال كود فقط، حيث يتم التوجه إلى جهات الإتصال وإدخال الكود التالي (*#9900#) حيث تظهر واجهة خاصة بإعدادات هذا الكود باللغة الإنجليزية والذي يحتوي على خيارات عدة.

بعد إدخال الكود قم بالضغط على الخيار الثاني DELETE DUMPSTATE/LOGCAT، ثم تظهر رسالة يتم تأكيدها عبر النقر على OK. وحتى تتأكد من حل مشكلة الذاكرة ممتلئة وانخفاض مساحة التخزين يتم غلق الهاتف و إعادة تشغيله، وبعد فتح الهاتف مرة أخرى يتم التوجه إلى الإعدادات والنقر على زر مساحة التخزين، وسوف تلاحظ زيادة المساحة الفارغة لأكثر من 1.5 جيجا بايت حيث أن هذه الطريقة فعالة 100% ومضمونة لزيادة مساحة التخزين في هاتفك.

حل مشكلة مساحة التخزين منخفضة للجوال

هناك طريقة أخرى لزيادة مساحة التخزين الفارغة يتم النقر على خيار التخزين من الإعدادات الخاصة بهاتفك، يظهر عدة خيارات ذاكرة النظام، المساحة المستخدة، البيانات المخزنة مؤقتاً وخيارات عدة، حيث نجد أن خيار البيانات المخزنة مؤقتاً يحل مساحة كبيرة يتم النقر عليه لتظهر رسالة بحذف البيانات المًخزنة يتم النقر على الموافقة. هذا الخيار لا يقوم بحذف الصور أو الوسائط المتواجدة على هاتفك بكل تأكيد ولكنه يقوم بتفريغ مساحة تخزين لا حاجة لها، كما يمكنك تطبيق الطريقتين سوياً لكي تتمكن من حل مشكلة الذاكرة ممتلئة لجميع هواتف الأندرويد.