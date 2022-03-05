«نوكيا» تطرح 3 هواتف من طراز «C»

فى أعقاب الإطلاق الأخير لهاتفى «Nokia G11» و«Nokia G21» خلال الشهر الجاري، أعلنت «HMD» العالمية، الشركة المطوّرة لهواتف نوكيا، إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة من فئة «Nokia C» وهي الإصدار الثاني من هاتف «C21» و«C21 Plus» و«C2»؛ استجابة للنجاح الذي حققته هواتف نوكيا الذكية في سوق الهواتف الذكية، والتي حققت نموًّا في عائدات الهواتف الذكية بنسبة 41% لشركة «HMD» من العام 2020 إلى العام 2021، لتشهد «HMD» عامها الكامل الأول من الأرباح التشغيلية في العام 2021.

وتوقعت «HMD» مليون اشتراك في مجموعة الخدمات خلال النصف الأول من العام 2022، وسوف يشهد قسم أعمال خدمات التابع لشركة «HMD» نموًا وحجمًا كبيرًا فى عام 2022.

تجسد الأجهزة الثلاثة الجديدة المتانة وبطارية تعمل لفترة طويلة وهي المزايا التي اشتهرت به هواتف «نوكيا» طوال تلك السنوات الماضية، بالإضافة إلى أفضل برامج «Android ™»، والتحديثات الأمنية بما يتمشى مع رؤية «HMD» لعام 2022 وما بعده.