تحذيرات من صفحات همية لـ«فيس بوك»حذر مجددا خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الإنترنت من صفحات وهمية تدعي أنها تابعة لشركة «فيسبوك»، تعرضهم لخطر الوقوع كضحايا للتصيد الاحتيالي والابتزاز، داعيين للحرص عند الانتقال إلى صفحة تدعي أنها من الشركة الأمريكية، إذ أنها الآن العلامة التجارية الأكثر سرقة التي يستخدمها المتسللون لخداع الأشخاص.

وجود الخبراء أن الشبكة الاجتماعية «فيسبوك» هي أكثر المنصات الكبرى التي ينتحل المتسللون هويتها، إذ تمثل 14٪ من صفحات التصيد الاحتيالي وحدها.

وجاء «واتساب» أيضا، المملوك لشركة «Meta» الأم لـ«فيسبوك»، في القائمة التي جمعتها شركة «Vade» للأمن السيبراني بخصوص المنصات التي يستغلها الهاكرز لسرقة المستخدمين.

كما احتلت شركة «مايكروسوفت» المرتبة الثانية بعد «فيسبوك»، رغم من ذلك، لكن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، ليست الجاني الأسوأ.

ليس غريبا أن تكون الخدمات المالية في المرتبة الأولى، لاستهداف المحتالين من خلال خداع الضحايا للتخلي عن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.

«Netflix وApple» بقائمة الشركات الكبرى التي يستغلها الهاكرز

مع تقدم الصناعات وتعدد الشركات، شكلت تلك المحاولات 34٪ من الصفحات المراوغة، مع استغلال الهاكرز للعلامات التجارية الموثوقة مثل PayPal وChase للتصيد الاحتيالي، إذ حلل الخبراء حوالي ١٨٥ ألف من المواقع الوهمية في 2021، إذ وجدوا أنها تسرق بيانات الضحايا مع أساليب وهمية مقنعة أكثر من أي وقت مضى.

كما احتلت أسماء الشركات الكبرى، قائمة استهداف الهاكرز، منها Amazon وDHL وNetflix وLinkedIn وApple قائمة أفضل 20 شركة.

التصيد الاحتيالي وعلاقته بأيام العطلات

كما لاحظ الخبراء أيضًا بعض الاتجاهات الغريبة للهاكرز، مثل حقيقة أن ثمانية من كل 10 هجمات تصيد احتيالي تحدث في أيام العطلات.

وتبين أن يومي الاثنين والخميس، هما أهم الأيام المرتبطة بـ «فيسبوك»، في حين أن الخميس والجمعة هما أكثر أيام استهدافا لـ«مايكروسوفت».

